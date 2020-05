Destiny 2: un nuovo update rende il gioco più facile

Destiny 2, lo sparattutto MMO sviluppato da Bungie, ha recentemente ricevuto un aggiornamento che rende il gioco più facile dato che moltissimi giocatori non hanno apprezzato l’ultima attività introdotta nel titolo, che richiedeva di completare oltre 9 milioni di eventi pubblici. La quest è stata aggiunta solamente qualche giorno fa ma Bungie ha già modificato il funzionamento in maniera tale da semplificare la vita a tutti i giocatori di Destiny 2.

L’annuncio riguardante il cambiamento apportato a Destiny 2 arriva direttamente dall’account Twitter di Bungie che ha pubblicato un post che descrive le modifiche introdotte con l’aggiornamento. I nemici, che bisogna affrontare negli eventi pubblici legati alla missione, sono stati indeboliti, così da poterli eliminare con maggiore facilità. In aggiunta, durante la settimana, i progressi legati all’attività saranno quintuplicati mentre, durante i weekend, i giocatori di Destiny 2 potranno progredire nella missione dieci volte più velocemente.

We have made adjustments to “The Lie” Quest and Seraph Tower Difficulty.

💠 Champions have reduced power level and event progression has been slightly tuned.

💠 Effective immediately, quest progression has been given a 5x multiplier which will be increased to 10x on weekends. pic.twitter.com/Z0aHldhbe3

— Bungie (@Bungie) May 13, 2020