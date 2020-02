Destiny 2: l’evento Giorni Scarlatti celebra San Valentino, ecco il video

Manca sempre meno a San Valentino, una festa celebrata dagli innamorati ma anche dai videogiochi; sono molti i titoli che propongono eventi a tema (come Fortnite, ad esempio) e anche Destiny 2 non poteva essere da meno. Bungie, sviluppatore, ha rilasciato sul canale YouTube dedicato al gioco un video che svela l’evento “Giorni Scarlatti” che sarà disponibile dall’11 al 18 febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, la piattaforma di game streaming del colosso di Mountain View.

Durante l’evento Giorni Scarlatti di Destiny 2, i giocatori avranno la possibilità di ottenere ricompense in-game incontrando il personaggio “Lord Shaxx” all’interno della Torre, il quale ci indicherà le attività da svolgere. Al pari degli scorsi anni, Giorni Scarlatti si concentrerà sulle sfide di coppia all’interno del Crogiolo: la particolarità, se non lo sapete, è che allontanandosi dal proprio partner durante lo scontro gli avversari potranno vederci sulla mappa; capirete bene che è quindi necessario coordinarsi con l’altro giocatore per poter vincere.

I Giorni Scarlatti di Destiny 2 ci permetteranno di ottenere una serie di oggetti speciali: parliamo di skin di armi, componenti di armatura, emote, veicoli e personalizzazioni estetiche per il nostro personaggio. Il tutto ovviamente perlopiù caratterizzato dal colore rosso di San Valentino.

Precisiamo che tutti i giocatori hanno accesso a questo evento: ovvero sia chi sta giocando con la versione free to play che per tutti coloro i quali possiedono DLC ed Pass stagionali. Non dovete quindi fare altro se non prepararvi alle sfide del giorno degli innamorati.