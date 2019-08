Destiny 2, annunciato il nuovo modello di Stagione simile a Fortnite

Con l'introduzione della nuova espansione di Destiny 2 soprannominata Shadowkeep, sarà introdotto anche un Pass Stagionale simile a quello di Fortnite.

Bungie continua a pubblicare sul suo sito ufficiale lunghi post inerenti agli aggiornamenti e novità in arrivo con la nuova espansione Ombre dal Profondo (Shadowkeep), espansione che darà il via all’Anno 3 di Destiny 2. Nonostante la copiosa perdita di consensi e di giocatori, dalla scissione con Activision, Bungie sta rinascendo dalle ceneri come una Fenice ed ora, con più libertà d’azione e centinaia di idee all’orizzonte, è pronta a dare il 100% per il suo ultimo sparatutto/action RPG.

Un’interessante notizia ci è arrivata oggi e riguarda l’introduzione di un Pass Stagionale che proprio come in Fortnite, proporrà ai giocatori delle ricompense su due diversi binari: il primo sarà gratuito per tutti i giocatori (compresi quelli di Destiny New Light) e il secondo conterrà ricompense extra e sarà dedicato ai soli possessori del Pass Annuale. Tra le ricompense che sarà possibile avere non troviamo solo emote, astori ed ornamenti ma anche delle armi esotiche. Nel caso del pass in arrivo ad esempio, tutti i giocatori potranno ottenere la quest per il cannone portatile esotico Eriana’s Vow con un’unica differenza, i possessori del season pass potranno accedervi sin da subito mentre, quelli che ne sono sprovvisti, potranno ottenerlo solo al raggiungimento del livello 35. Diversamente dal cannone portatile, l’arco esotico soprannominato Leviathan’s Breath e la sua relativa impresa, saranno una ricompensa esclusiva per chi possiede Shadowkeep e l’Annual Pass.

Stando alle parole degli sviluppatori, avanzare di livello nel pass non sarà una cosa difficile, basterà a quanto scritto, accumulare punti esperienza e completare taglie per sbloccare una media di dieci livelli a settimana. Ricordiamo che una stagione durerà 10 settimane e vi sarà la presenza di bonus XP settimanali che daranno un bel boost alla scalata verso il centesimo livello. Cosa non di poco conto è la possibilità di acquistare i livelli con soldi reali. Tale possibilità non sarà presente sin da subito ma solo ed esclusivamente, nelle battute finali della stagione.

E voi cosa ne pensate? Stanno facendo bene ad introdurre questo sistema già utilizzato e testato per altre opere?

Ricordiamo inoltre che la nuova data di uscita di Destiny 2 Shadowkeep è fissata per il 1° ottobre su PC, Play Station 4 e Xbox One.