Destiny 2 Ombre dal Profondo rinviato, ecco la nuova data

Arriva una notizia dal sito ufficiale Bungie che rinvia la data di uscita della nuova espansione di Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Dopo avervi dato una panoramica generale con l’introduzione del secondo Solstizio degli Eroi in Destiny 2, ecco che arriva una notizia dal sito ufficiale Bungie che rinvia la data di uscita dell’espansione Ombre dal Profondo (Shadowkeep), fissata ora al 1° ottobre.

“Ci stiamo avvicinando sempre di più a Ombre dal Profondo e Una nuova Luce, ma dopo attente considerazioni abbiamo deciso che l’uscita di questo autunno potrebbe beneficiare di un po’ più di tempo nel forno. Essere indipendenti significa che il futuro di Destiny 2 è interamente nelle nostre mani. Significa anche che abbiamo più possibilità di scegliere cosa sia meglio per il gioco e per i nostri giocatori, anche se la scelta a volte si rivela ardua” si legge nel comunicato sul sito dello sviluppatore.

“Volevamo comunicare alla community che stiamo cambiando la data di uscita di Ombre dal Profondo e Una nuova Luce dal 17 settembre al 1 ottobre.” continua il comunicato, “Quest’autunno rappresenta il primo passo verso il Destiny 2 che tutti vogliamo, un luogo dove voi e i vostri amici potete giocare, divertirvi, scherzare, buttarvi in azione mescolando elementi GDR e MMO e molto altro. Abbiamo solo bisogno di un po’ più di tempo per fare questo primo passo. Non abbiamo preso questa decisione alla leggera. Sappiamo che per alcuni di voi (e di noi) le uscite di Destiny sono eventi per i quali vi prendete tempo libero o per i quali vi fate venire febbri improvvise per saltare scuola o lavoro (vi capiamo anche molti del nostro team hanno fatto così per accalappiarsi la giacca di Destiny). Ci dispiace se abbiamo rovinato i vostri piani ma volevamo condividere questa informazione con voi il più presto possibile“.

Bungie ha quindi deciso di prendersi più tempo per curare maggiormente alcuni aspetti della tanto attesa espansione Ombre dal Profondo, Shadowkeep per gli amici. La casa di Seattle a quanto pare, vuole fare le cose per bene questa volta e, per evitare errori già commessi in passato, ha bisogno di un po’ di tempo extra.

Alla fine del comunicato, Bungie ha aggiunto alcune informazioni su cosa succederà da qui all’uscita della nuova espansione:

L’evento Momenti di Trionfo verrà prolungato di tre settimane, concludendosi così il giorno 17 settembre. Il Solstizio degli Eroi non avrà bonus di durata.

. Il cross-save arriverà nel corso dell’estate in modo da prepararsi a dovere all’uscita di Ombre dal Profondo.

La sfida "World First" dell'Incursione di Ombre dal Profondo si terrà il giorno 5 ottobre.

Non ci rimane quindi che attendere il 1° ottobre per tornare finalmente sulla Luna, e scoprire cosa si cela dietro questa misteriosa espansione.