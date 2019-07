Destiny 2 Shadowkeep: nuovo trailer nasconde un inquietante segreto

Vicini al 50° anniversario dell'evento di atterraggio Apollo sulla Luna, ecco il nuovo trailer della sua quarta espansione Destiny 2 Shadowkeep.

Considerando che il 20 luglio sarà il 50° anniversario dell’evento di atterraggio della stazione Apollo sulla Luna e che l’imminente espansione di Destiny 2 sta riportando tale destinazione in gioco, Bungie non poteva mancare l’occasione di presentare un nuovo ed inquietante trailer per promuovere la sua quarta espansione soprannominata: Destiny 2 Shadowkeep.

Il nuovo trailer, qui sotto allegato, mostra rapidamente alcune delle nuove location che sono state aggiunte per rendere Shadowkeep due volte più grande della location originale. Tuttavia, i fan hanno già notato che il trailer nasconde potenzialmente un oscuro segreto.

Il trailer di quasi 40 secondi, caratterizzato da una musica tesa, fa esplorare ai fan una nuova zona di pattugliamento a cui avremo accesso all’interno di Destiny 2 Shadowkeep. Le ambientazioni sembrano avere molti segreti e trappole da scoprire, tra cui lame che girano, lunghi ponti, ombre di ex nemici e molto altro ancora.

Verso la fine del trailer, si notano anche dei corpi di Guardiani morti che galleggiano intorno alla struttura dell’Alveare. Molti credono che tali corpi galleggiati, siano legati al Grande Disastro, dove migliaia e migliaia di guardiani perirono per mano di Crota, figlio di Oryx.

Shadowkeep promette di continuare ad evolvere l’esperienza di Destiny 2, avvicinandola maggiormente al genere action-MMORPG che Bungie avrebbe sempre voluto. Oltre alle nuove mosse finali corpo a corpo ed alle nuove armi, il gioco sta introducendo un nuovo sistema che il team chiama Armor 2.0.

Questo sistema dà ai giocatori un maggiore controllo sul loro equipaggiamento, permettendo loro di aggiungere determinati vantaggi. Questo nuovo sistema cerca di permettere ai giocatori di utilizzare l’armatura che vogliono invece di dover scegliere tra l’aspetto o la qualità dell’armatura.

Ricordiamo che Destiny 2 è tuttora disponibile su PC, PS4 e Xbox One, con un rilascio in programma su Google Stadia in arrivo per novembre. La nuova espansione Shadowkeep è programmata per il 17 settembre su tutte le piattaforme.