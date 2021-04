Diablo 2 diventa un battle royale grazie a un gruppo di fan

Giorni di fuoco per i fan di Diablo. Giusto ieri è partita una nuova fase di alfa chiusa per Diablo Immortal, mentre le novità sul quarto capitolo principale della saga rimangono ancora ferme all’ultima BlizzCon Online. A questi titoli si va ad aggiungere anche il remake di Diablo 2, decisamente uno dei giochi più amanti della storia dei GDR. Nonostante il remake, però, la community di fan affezionata al gioco originale continua a supportarlo con tutta una serie di mod e creazioni davvero molto affascinanti.

Prima ancora dell’annuncio del recente remake, un gruppo di appassionati aveva proposto Project Diablo 2: ovvero una versione di gioco che nel tempo è stata aggiornata sistematicamente per permettere di inserire piccole migliorie al grande classico. Il gruppo di giocatori ha apportato molte migliore generali che hanno saputo innalzare la qualità della vita all’interno del gioco, ma ora lo stesso team di fan sta sviluppando una modalità battle royale.

Questa modalità, una volta che verrà rilasciata, sarà a tempo limitato e proporrà uno stile di battle royale molto classico. I giocatori entreranno in nuova mappa in cui i mostri verranno sostituiti con delle “super casse”. A quel punto si avranno a disposizione cinque minuti per correre in giro nudi cercando armature e armi da saccheggiare all’interno dei forzieri. Il resto saranno solo mazzate contro i nemici per rimanere gli ultimi in vita e vincere la partita.

Il team ha però intenzioni di introdurre anche alcune regole, per esempio: verranno bandite dalla battle royale alcune abilità e non si potrà riutilizzare la stessa classe per più di una partita. Insomma, un’idea che sembra molto interessante, pertanto aspettiamo nuovi aggiornamenti sul battle royale di questo grande classico.