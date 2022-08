In attesa di scoprire la sua data di uscita, Blizzard ha già avviato la macchina del marketing di Diablo 4. E così, dopo la Summer Game Fest, dove il gioco si è mostrato sul palco dello showcase di Xbox e Bethesda, ora il publisher e sviluppatore di Irvine ha cominciato con i primi sondaggi destinati ai giocatori, per raccogliere i feedback sulle modalità di lancio e i contenuti aggiuntivi.

Come riportato da PCGamesN, in uno di questi sondaggi Blizzard ha fatto riferimento a due aspetti del gioco. Il primo riguarda le microtransazioni, che sono già finite sotto l’occhio del ciclone con Immortal, il nuovo titolo della serie pensato per device mobile iOS e Android ma arrivato a sorpresa anche su PC. Il secondo, invece, riguarda i bonus pre-order.

Il sondaggio è stato diffuso su Reddit ed è in tedesco, ma è stato rapidamente tradotto in inglese. Nelle domande poste ai giocatori, Blizzard chiede espressamente cosa vorrebbero vedere nella release completa di Diablo 4, tra contenuti bonus e quali tipi di microtransazioni preferiscono. L’intero sondaggio sembra essere incentrato esclusivamente su elementi cosmetici, come per esempio le skin. Un’ennesima conferma alle parole di Adam Fletcher, community manager di Blizzard, che aveva escluso la possibilità di adottare microtransazioni identiche a quelle viste con l’ultimo gioco della serie.

Chiaramente tutte le opzioni inserite da Blizzard sono solamente delle proposte, che potrebbero anche non vedere la luce. Al momento è ancora troppo presto per sapere esattamente in che stato sarà lanciato Diablo 4, quali edizioni saranno disponibili e quali acquisti in-game saranno previsti. Il team di sviluppo e publisher sta vagliando tutte le opzioni possibili e il sondaggio serve proprio per rifinire la strategia di lancio, che sarà svelata a ridosso dell’uscita del gioco, prevista (almeno per ora) nel 2023. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.