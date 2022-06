Durante la conferenza Xbox di ieri sera è stato mostrato un lungo gameplay di Diablo 4. Il gioco di casa Blizzard, che si farà provare dagli utenti nel corso dei prossimi mesi, è sicuramente uno dei progetti più ambiziosi che abbiamo visto sul palco della casa di Redmond. Nonostante ciò ci sono ancora diversi dubbi intorno alla quarta iterazione principale del franchise, tra cui i contenuti a pagamento. Fortunatamente è stato proprio il community manager della software house di Irvine a fare luce sulle microtransazioni presenti all’interno del gioco.

Andiamo con ordine: a differenza di Diablo Immortal, ricco di acquisti in-game, Diablo 4 seguirà un percorso completamente differente. Il gioco è infatti pensato per console e PC e sarà distribuito a pagamento, non in maniera gratuita. Tutti i contenuti aggiuntivi a pagamento riguarderanno ben pochi aspetti del gioco, tra cui gli elementi cosmetici e le espansioni.

“Diablo 4 sarà decisamente grande e ci saranno diversi contenuti dopo il lancio. Il contenuto a pagamento riguarderà solamente i cosmetici ed eventualmente delle espansioni”, le parole di Adam Fletcher, community manager di Blizzard. Pur non confermando la presenza di nuovi DLC che aggiungeranno svariate ore al gioco, appare chiaro che l’intenzione di Blizzard sia quella di seguire un modello più classico di distribuzione, con la maggior parte della monetizzazione che sarà legata esclusivamente a contenuti extra e appunto oggetti opzionali rispetto a quanto visto con il recente capitolo per mobile.

D4 is coming out as a full price game built strictly for PC/console audiences. The game is huge & there will be tons of content after launch for all players. Paid content is built around optional cosmetic items & eventually full expansions. We will be sharing more info soon! — Adam Fletcher (@PezRadar) June 12, 2022

Diablo 4 al momento non ha ancora una data di uscita. Blizzard ha intenzione di far debuttare il gioco per Xbox Series S, Xbox Series X, PS5 e PC nel corso del 2023. Le versioni old gen, inizialmente previste, potrebbero però essere state cancellate. Non resta che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali da parte del team di sviluppo. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.