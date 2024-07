Diablo 4: ecco la nuova classe "Spiritista", ve la spieghiamo

Una nuova potente classe si unirà presto alle fila dei combattenti contro le forze del male in Diablo IV (acquistabile su Amazon). Lo Spiritista, un versatile guerriero proveniente dalle giungle di Nahantu, farà il suo debutto l'8 ottobre con l'espansione Vessel of Hatred.

Gli Spiritisti sono maestri del combattimento ravvicinato che sfruttano la potenza di quattro spiriti guardiani - Giaguaro, Gorilla, Aquila e Centopiedi - per scatenare devastanti combo di attacchi. La loro abilità di adattamento e la profonda connessione con gli spiriti li rendono avversari formidabili sul campo di battaglia.

Le origini degli Spiritisti

Per comprendere appieno la natura degli Spiritisti, è necessario conoscere il Regno degli Spiriti e la sua scoperta da parte di Akarat. Questo piano di esistenza sacro fu creato involontariamente alla nascita di Sanctuarium, quando Inarius e Lilith alterarono la Pietra del Mondo. Il Regno degli Spiriti è una dimensione speculare a Sanctuarium, dove dimorano gli spiriti della natura e antichi guardiani proteggono il mondo dall'influenza di angeli e demoni.

Fu Akarat, un profeta originario dello Xiansai ma con radici materne a Nahantu, a scoprire per primo il velo che separa il Regno degli Spiriti da Sanctuarium. Comprendendo l'importanza di preservare questo luogo incontaminato, Akarat dedicò gli ultimi anni della sua vita ad esplorarlo, gettando le basi per la cultura degli Spiritisti.

Gli Spiritisti sono i custodi dell'armonia tra Sanctuarium e il Regno degli Spiriti.

La sua più fedele discepola, Ysevete, originaria di Nahantu, portò avanti l'opera del maestro dopo la sua scomparsa, codificando i precetti che ancora oggi guidano gli Spiritisti. Questi guerrieri considerano la protezione del Regno degli Spiriti e dei suoi abitanti come la loro missione sacra, preparandosi per tutta la vita al momento in cui la loro anima potrà finalmente riunirsi a quel piano di esistenza.

I poteri degli Spiritisti

Il legame con i quattro spiriti guardiani - Giaguaro, Gorilla, Aquila e Centopiedi - è la fonte principale della forza degli Spiritisti. Ognuno di questi spiriti conferisce abilità uniche che il guerriero può incarnare e sfruttare in combattimento:

Giaguaro (Rezoka) : incarna velocità e ferocia, permettendo attacchi rapidi e letali

: incarna velocità e ferocia, permettendo attacchi rapidi e letali Gorilla (Wumba) : simbolo di forza e resilienza, garantisce potenza e capacità difensive

: simbolo di forza e resilienza, garantisce potenza e capacità difensive Aquila (Kwatli) : rappresenta precisione e mobilità, ideale per colpire a distanza

: rappresenta precisione e mobilità, ideale per colpire a distanza Centopiedi (Balazan): maestro del veleno e del decadimento, indebolisce e consuma i nemici

Gli Spiritisti possono alternare tra questi spiriti durante il combattimento, adattando la propria strategia alla situazione. Questa versatilità li rende estremamente efficaci contro diversi tipi di nemici.

Nuove meccaniche di gioco

L'introduzione dello Spiritista porta con sé alcune interessanti novità nel gameplay di Diablo IV:

Abilità di Incarnazione : una nuova categoria che permette di incarnare temporaneamente le caratteristiche di uno spirito guardiano

: una nuova categoria che permette di incarnare temporaneamente le caratteristiche di uno spirito guardiano Sala degli Spiriti : una meccanica di classe unica che consente di potenziare il legame con gli spiriti guardiani

: una meccanica di classe unica che consente di potenziare il legame con gli spiriti guardiani Oggetti leggendari e unici specifici per lo Spiritista, che amplificano le sue capacità

La Sala degli Spiriti in particolare offre grande personalizzazione, permettendo di scegliere uno spirito primario e uno secondario per creare combinazioni uniche di abilità. Ad esempio, selezionando il Gorilla come spirito principale si otterranno bonus difensivi, mentre aggiungendo il Giaguaro come secondario si potrà aumentare la velocità d'attacco.

Equipaggiamento e oggetti speciali

Lo Spiritista potrà contare su una serie di oggetti leggendari e unici pensati appositamente per esaltare le sue capacità. Questi si dividono in tre categorie principali:

Miglioramenti ibridi: favoriscono l'utilizzo di più spiriti guardiani

Miglioramenti di potere: potenziano specifiche abilità di un singolo guardiano

Poteri secondari: forniscono bonus versatili da combinare

Inoltre, potenti oggetti unici permetteranno agli Spiritisti di raggiungere livelli di potenza straordinari, trasformandoli in vere e proprie forze della natura.

Una nuova avventura

I giocatori che sceglieranno lo Spiritista potranno intraprendere una missione di classe esclusiva una volta raggiunto il livello 15. Questa quest, chiamata "La Caccia Sacra", permetterà di approfondire il legame con gli spiriti guardiani e sbloccare l'accesso alla Sala degli Spiriti.

L'ambientazione principale delle avventure dello Spiritista sarà Nahantu, una rigogliosa giungla ricca di misteri e pericoli. Qui i giocatori potranno esplorare nuove aree, affrontare nemici inediti e scoprire i segreti del Regno degli Spiriti.

Preordine e bonus

L'espansione Vessel of Hatred che introduce lo Spiritista sarà disponibile dall'8 ottobre 2024. I giocatori che effettueranno il preordine potranno ottenere diversi bonus, tra cui:

Accesso anticipato allo Spiritista

Armature e cavalcature esclusive

Mascotte e oggetti cosmetici

Bonus per altri giochi Blizzard come Diablo Immortal

Con l'arrivo dello Spiritista, Diablo IV si arricchisce di una classe unica nel suo genere, che promette di offrire ai giocatori nuovi emozionanti modi di affrontare le orde demoniache. La versatilità e il profondo legame con le forze della natura rendono lo Spiritista un'aggiunta estremamente interessante al roster di eroi disponibili.

Non resta che attendere l'8 ottobre per poter finalmente mettere le mani su questa nuova potente classe e scoprire tutti i segreti che le giungle di Nahantu hanno in serbo per i coraggiosi avventurieri di Sanctuarium.