Il Barbaro è una classe amatissima in Diablo 4, e in questa guida vi illustreremo una build ottimale per rendere il vostro personaggio estremamente forte, così da affrontare nel meglio dei modi la vostra avventura. In particolare, la build è pensata per essere cominciata dal livello 1, ottenendo, quindi, punti solo con l’aumentare dei livelli e non tramite gli Altari di Lilith o altro.

Migliori Abilità del Barbaro

ABILITÀ OFFENSIVE

Scorticamento: si tratta di un’ottima abilità di partenza e, anche se colpisce solo un bersaglio, l’effetto Sanguinamento la rende la più potente da usare all’inizio della run. Inoltre, occasionalmente fornirà anche Vulnerabilità oltre a una riduzione del danno tramite con i suoi potenziamenti.

Turbine: è l’abilità distintiva di questa build e fa esattamente ciò che vi aspettate, ovvero far girare il Barbaro e far oscillare le sue armi, infliggendo un’enorme quantità di danni ai nemici presenti nell’area. Turbine è il miglior strumento nel vostro arsenale per affrontare orde di nemici, quindi agirà come la vostra principale forma di attacco. Inoltre, potenziarla è essenziale, dato che genererà Furia ogni volta che l’abilità infligge danni a un nemico. Come ultimo potenziamento vi consigliamo di scegliere Turbine Violento, che aumenta i danni inflitti dopo aver mantenuto l’abilità per due secondi.

ABILITÀ DIFENSIVE

Grido di Battaglia: un’ottima abilità difensiva che offre una riduzione del danno fino al 56% per 6 secondi. Una volta potenziata, aumenterà anche la nostra Salute massima e garantirà una generazione extra di Furia se venite colpiti. Nonostante questa abilità possa sembrare rischiosa, dato che implica l’essere colpiti, la riduzione del danno vi renderà comunque più potenti durante i combattimenti

Urlo di Sfida: questa abilità si abbina bene con Grido di battaglia, potenziando il vostro danno d’attacco cosicché possiate eliminare i nemici più velocemente. Ciò significa che Turbine sarà più efficace, riducendo ancor di più possibilità di esaurire la Furia prima di riuscire a uccidere tutti gli avversari. Con l’abilità potenziata, otterrete anche uno stato di Frenesia per 4 secondi.

Carica: questa è la nostra abilità di mobilità scelta e, una volta potenziata, sarà un ottimo modo per iniziare e uscire dagli scontri. Sarà preferibile assegnarla alle armi a doppia impugnatura, semplicemente per aumentare la velocità di attacco e renderla più rapida.

Collera del Berserker: si tratta di una delle abilità più utili di questa build del Barbaro in Diablo 4, dato che garantisce automaticamente Berserk e Inarrestabile per 5 secondi, mentre respinge anche eventuali nemici nelle vicinanze. Nei successivi dieci secondi, otterrai ulteriori 5 secondi di Berserking ogni volta che infliggi danni con Frenesia. Inoltre, la versione Apicale rende tutto ancora più potente, conferendo un aumento del 20% alla velocità di movimento (oltre al bonus del 30% già offerto dall’effetto base) e una generazione di Furia aumentata del 30%. Con l’ultimo potenziamento, quello Supremo, ogni 50 Furia che spendete aumenterà anche il bonus di danni di Berserk di ulteriori 25%.

ABILITÀ DIFENSIVE

Ferite Zampillanti: un’abilità passiva chiave che dona una probabilità pari a quella del vostro critico di aumentare i danni da sanguinameno del 100%. Inoltre, infligge Sopraffazione a un nemico sanguinante, creando un esplosione per 5 secondi.

Presenza Imponente: vi offre una buona quantità di Salute aggiuntiva, mentre il suo upgrade non è altrettanto importante.

Ridotto all’Osso (upgrade di Azzoppamento): questa abilità vi dona il 6% aggiuntivo di danni ai nemici vulnerabili.

Combattente della Fossa: come build completamente basata sul combattimento corpo a corpo, ottenere maggiori danni contro nemici ravvicinati e riduzione del danno da quelli lontani è un’ottima combinazione di effetti.