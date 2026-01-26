Il mondo videoludico potrebbe avere un nuovo re commerciale in casa Blizzard. Diablo 4, l'action RPG che ha ridefinito la formula della celebre saga hack and slash, potrebbe essere diventato il gioco più venduto nella storia dello studio californiano, superando colossi del calibro di World of Warcraft, Overwatch e lo stesso Diablo 3. L'indiscrezione arriva da una fonte inaspettata ma significativa: il profilo LinkedIn di un'executive di Activision Blizzard, che ha di fatto svelato quello che potrebbe essere uno dei risultati commerciali più impressionanti dell'industria gaming degli ultimi anni.

Lauren Ashling Hill, communication lead per il Nord Europa di Activision Blizzard, ha infatti descritto nel suo profilo professionale Diablo 4 come "il gioco Blizzard più venduto di tutti i tempi". La stessa biografia menziona anche Call of Duty: Modern Warfare II definendolo il capitolo più venduto nella storia dell'intera franchise di COD, confermando l'eccezionale momento commerciale che sta vivendo il gruppo Microsoft Gaming dopo l'acquisizione di Activision Blizzard completata alla fine del 2023.

Sebbene non si tratti di un annuncio ufficiale da parte di Blizzard Entertainment, la fonte è tutt'altro che trascurabile. Le informazioni presenti sui profili LinkedIn di figure apicali nelle divisioni comunicazione delle major del gaming spesso anticipano o confermano dati che le aziende preferiscono non divulgare pubblicamente attraverso comunicati stampa. Nel caso di Diablo 4, il traguardo rappresenterebbe il coronamento di un lancio già eccezionale per standard industriali.

Diablo 4 ha accumulato oltre 10.000 anni di gioco collettivo nei primi giorni dall'early access

La compagnia aveva già celebrato pubblicamente nel 2023 il fatto che Diablo 4 fosse diventato il gioco Blizzard dal lancio più veloce di sempre, generando numeri stratosferici già nei primi giorni di early access. Secondo i dati ufficiali rilasciati all'epoca, i giocatori avevano accumulato collettivamente oltre 10.000 anni di tempo di gioco in appena pochi giorni, una statistica che testimonia non solo l'appeal commerciale ma anche la capacità del titolo di trattenere i player nelle sue meccaniche di grinding e endgame.

Il confronto con il predecessore rende ancora più impressionante questo potenziale record. Diablo 3, uscito nel 2012, aveva venduto almeno 20 milioni di copie entro il 2014, un risultato colossale che all'epoca lo aveva consacrato come uno dei PC game di maggior successo commerciale della storia. Se Diablo 4 ha effettivamente superato questa cifra in meno di due anni dal lancio, parliamo di una performance commerciale di portata generazionale, specialmente considerando che il mercato videoludico è oggi molto più frammentato rispetto a un decennio fa.

Il successo continuo dell'action RPG può essere attribuito alla strategia post-lancio adottata da Blizzard, che ha implementato numerosi aggiornamenti quality-of-life e espansioni sostanziose. L'update Vessel of Hatred, lanciato di recente, ha introdotto contenuti significativi che hanno rivitalizzato la community, mentre l'espansione Lord of Hatred è attesa per aprile 2025 con l'aggiunta di una nuova classe giocabile, una regione inedita da esplorare e altri contenuti che promettono di espandere ulteriormente le già consistenti ore di gameplay disponibili.

Disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Diablo 4 ha beneficiato di una strategia multipiattaforma che ha massimizzato la reach commerciale. Il modello live service adottato, con stagioni regolari e battle pass che mantengono viva l'attenzione dei giocatori, si è rivelato particolarmente efficace nel generare ricavi ricorrenti oltre alle vendite iniziali del titolo base e delle espansioni.