Xbox Retro Classics continua la sua espansione nel 2026 con una nuova infornata di titoli classici che arricchisce ulteriormente il catalogo del servizio di retrogaming in streaming di Antstream Arcade. Dopo il primo drop di gennaio, Microsoft mantiene il ritmo mensile introducendo cinque nuove aggiunte che spaziano dall'era Atari 2600 fino ai primi anni '90 del gaming su PC, con un focus particolare su due avventure testuali e grafiche della storica saga Zork che rappresentano un'importante testimonianza dell'evoluzione del genere adventure.
I nuovi arrivi di febbraio 2026 comprendono tre classici per Atari 2600 provenienti dalla libreria Activision: Stampede del 1981, Kabobber del 1983 e Seaquest sempre del 1983. Si tratta di titoli che hanno fatto la storia della console domestica più iconica degli anni '80, rappresentando quel periodo d'oro del gaming arcade casalingo caratterizzato da gameplay essenziali ma tremendamente coinvolgenti.
Le aggiunte più interessanti per gli appassionati di avventure narrative sono però i due titoli DOS della serie Zork. Beyond Zork: The Coconut of Quendor, rilasciato nel 1987, rappresenta un'evoluzione del classico text-based adventure con l'aggiunta di elementi RPG, introducendo meccaniche di progressione del personaggio tipiche dei giochi di ruolo in un contesto narrativo interattivo basato su comandi testuali.
Return to Zork, uscito nel 1993, rappresenta invece una trasformazione radicale della formula originale. Il gioco abbandona completamente l'interfaccia testuale per adottare il paradigma point-and-click che aveva dominato il genere adventure nei primi anni '90, integrandolo con filmati in full-motion video e interpretazioni di attori noti dell'epoca. Questo titolo testimonia la transizione tecnologica del gaming PC dall'era delle avventure testuali a quella multimediale dei CD-ROM.
La strategia di Microsoft per Xbox Retro Classics si sta consolidando su un pattern di rilascio mensile, con un singolo drop di titoli per ogni mese del 2026. Sebbene la quantità possa sembrare contenuta rispetto alle aspettative iniziali del programma, la continuità degli aggiornamenti garantisce una crescita costante del catalogo disponibile per gli abbonati al servizio Antstream Arcade integrato nell'ecosistema Xbox.