Xbox Game Pass si arricchisce oggi di tre nuovi titoli che vanno ad ampliare ulteriormente il catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft. Tra le aggiunte spicca senza dubbio l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunt nella sua Complete Edition, un'aggiunta di peso che porta su console e cloud uno dei giochi di ruolo più acclamati dell'ultimo decennio. Ad accompagnarlo troviamo anche un nuovo titolo EA Play e un deck builder roguelike ambientato in un tetro regno spirituale.

La star indiscussa di questo drop è The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, disponibile da oggi per gli abbonati Ultimate e Premium su console e cloud. Il capolavoro di CD Projekt RED mette i giocatori nei panni di Geralt di Rivia, cacciatore di mostri professionista alle prese con la ricerca di Ciri, la Bambina della Profezia. L'edizione completa include tutti i DLC pubblicati, compresi i monumentali Hearts of Stone e Blood and Wine, offrendo centinaia di ore di contenuti in un open world ricco di quest secondarie, contratti da witcher e scelte narrative dalle conseguenze profonde.

Dal fronte sportivo arriva EA Sports College Football 25, l'ultima iterazione calcistica targata Electronic Arts che questa volta sposta l'attenzione sul football universitario americano. Il titolo EA Play permette ai giocatori di costruire la propria carriera partendo dal liceo fino a conquistare l'ambito trofeo Heisman, oppure di guidare una squadra verso la gloria come allenatore. Il gameplay è stato arricchito con migliaia di nuove giocate, atleti aggiornati e abilità potenziate che espandono le possibilità tattiche rispetto alle precedenti iterazioni della serie.

Completa il trittico Death Howl, un deck builder roguelike disponibile su Series X|S, PC e cloud per abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass. Il titolo degli sviluppatori indipendenti propone un'interessante fusione tra costruzione di mazzi e combattimenti tattici a griglia. I giocatori vestono i panni della cacciatrice Ro, impegnata in una disperata missione per riportare il figlio dal regno dei morti. Il sistema di carte conta oltre 160 elementi diversi da combinare, mentre i Totem collezionabili garantiscono potenziamenti strategici per affrontare un mondo aperto ostile e pervaso da atmosfere cupe.

Come sempre, tutti e tre i titoli sono disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati ai rispettivi tier di Xbox Game Pass. La presenza di The Witcher 3 rappresenta un'aggiunta particolarmente gradita in vista dell'uscita della quarta avventura di Geralt, permettendo a chi non avesse ancora giocato il terzo capitolo di recuperare una delle saghe RPG più importanti degli ultimi anni.