Microsoft ha deciso di aprire le porte di Battlefield 6 a tutti gli abbonati Xbox Game Pass per il weekend, offrendo accesso illimitato all'intero arsenale di contenuti dello shooter multiplayer di DICE. L'iniziativa rientra nel programma Xbox Free Play Days di questa settimana e rappresenta un'opportunità significativa per i giocatori che non hanno ancora provato l'ultimo capitolo della serie, considerando che include anche tutti i contenuti della Stagione 2 appena lanciata. Si tratta di una mossa strategica che potrebbe ampliare notevolmente la player base del titolo in un momento cruciale per la sua evoluzione live service.

L'accesso completo è garantito per tutti i membri dei tier Essential, Premium e Ultimate di Xbox Game Pass, senza apparenti limitazioni né sul multiplayer né sulla campagna single player. I giocatori potranno quindi sperimentare l'intera gamma di mappe, modalità di gioco, armi e veicoli che caratterizzano l'esperienza di Battlefield 6, comprese le novità introdotte con la seconda stagione di contenuti aggiuntivi. La finestra temporale si estende fino a tarda domenica sera, offrendo un ampio margine per testare le dinamiche del gameplay e valutare un eventuale acquisto.

Oltre allo shooter di DICE, la lineup dei Free Play Days di questa settimana include altri tre titoli di generi molto diversi tra loro: Chip 'n Clawz vs. The Brainioids, Polterguys: Possession Party e Sunderfolk. Al momento non sono state comunicate informazioni precise sui limiti temporali di questi ultimi tre giochi, né sulla loro eventuale disponibilità per utenti non abbonati a Game Pass. Microsoft dovrebbe fornire ulteriori dettagli nel corso della giornata.

La promozione si accompagna a sconti significativi su tutti i titoli coinvolti nell'iniziativa Free Play Days. Battlefield 6 è attualmente in vendita con uno sconto del 35%, mentre Chip 'n Clawz vs. The Brainioids è ridotto del 30%, Polterguys: Possession Party vanta un taglio di prezzo del 70% e Sunderfolk è disponibile al 50% del costo originale. Una strategia consolidata da parte di Microsoft, che punta a convertire i giocatori da utenti temporanei ad acquirenti definitivi sfruttando l'esperienza diretta con i giochi.

Per accedere ai titoli promozionali, il procedimento è estremamente semplice: basta cercare il gioco desiderato sullo Xbox Store, premere il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita" e avviare il download. Una volta installato, il gioco sarà accessibile senza ulteriori passaggi fino alla scadenza del periodo promozionale. I progressi e gli achievement sbloccati durante la prova verranno mantenuti in caso di acquisto successivo del titolo completo.