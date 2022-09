Durante lo scorso Xbox Games Showcase 2022 Blizzard ha annunciato il ritorno in Diablo 4 di Lilith, Beata Madre. Durante il viaggio verso la pubblicazione dell’attesissimo GDR, il team ha raggiunto un importante traguardo: permettere alla community di testare le prime versioni del gioco e fornire del feedback. Ora, la closed beta dell’endgame sarà la prima di altre occasioni in cui alcuni giocatori potranno godere di ciò che ha da offrire la nuova iterazione principale di Diablo.

In questi giorni Blizzard ci tiene a farci sapere che la nuova closed beta dedicata all’endgame di Diablo 4 sarà riservata, il che vuol dire che i giocatori non potranno condividere o parlare pubblicamente della propria esperienza di gioco. Inoltre, questo nuovo contenuto sarà giocabile su PC e console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4, con tanto di cross-play e progressi condivisi tra tutte le piattaforme.

Il team ha deciso di concentrarci sull’endgame di Diablo 4 per diversi motivi. In primis la storia completa sul ritorno di Lilith non è qualcosa che il Blizzard vuole svelare prima dell’uscita del gioco, per questo durante la beta i giocatori potranno godere di una versione di Sanctuarium postuma alla campagna. Inoltre, per molti, l’endgame è l’aspetto preferito di Diablo. Proprio per quest’ultima motivazione Blizzard vuole assicurarsi che sia soddisfacente e stracolmo di una grande varietà di sfide. Tutti i contenuti della closed beta sono stati discussi in un nuovo video YouTube.

Di seguito potete trovare un elenco della funzionalità di Endgame incluse in questa closed beta: Marea infernale, Spedizioni da Incubo, Sussurri dei Morti, Campi dell’Odio e Tabelloni dell’Eccellenza. I giocatori potranno accumulare abilità e conoscenze giocando a tutte queste modalità, perché, come suggerisce il team, agli esploratori servirà ogni strumento che si potrà trovare nel gioco per sconfiggere il boss della closed beta dedicata all’endgame di Diablo 4.