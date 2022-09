In un momento estremamente delicato per la questione sicurezza tra gli studi di videogiochi, sembra che anche Blizzard sia finita vittima di leak. Dopo tutta la vicenda relativa a Rockstar e i video di GTA 6 resi pubblici nella giornata di ieri, infatti, qualcuno ha condiviso oltre 40 minuti di gameplay del nuovo Diablo 4. In questo caso, tuttavia, la questione sembra essere più semplice rispetto alla fuga di notizie relativa a Grand Theft Auto.

Come segnala su Reddit l’utente iV1rus0, il gameplay mostrato è composto da due differenti clip. La prima ha una durata che si aggira sui cinque minuti, mentre la seconda raggiunge i 38. Entrambi i filmati, inoltre, sarebbero stati registrati da una persona diversa rispetto a chi stava effettivamente giocando. Probabilmente, infatti, qualcuno avente accesso a una alpha di Diablo 4 ha deciso di streammare le sue prove ritrovandosi però registrato da altri utenti che, a loro volta, hanno poi reso pubbliche queste clip.

A dimostrazione di ciò, infatti, la conversazione distorta che possiamo sentire nel video più breve si può riassumere in una persona che avvisa degli amici di questa live. Gli amici, a loro volta, si rendono conto del contenuto e iniziano a seguire lo streamer sconosciuto. Tuttavia, a differenza di quanto accaduto con GTA 6, in questo caso risalire al leaker dovrebbe essere molto più semplice. Nel video, infatti, si può leggere il numero identificativo dell’utente. In questo caso, per Blizzard sarebbe sufficiente risalire alla persona collegata a questo ID.

Inoltre, è probabile che trattandosi di una delle versioni alpha, l’autore dei leak sia proprio un dipendente di Blizzard. La versione diffusa, infatti, è quasi certamente un test interno riservato a pochi dipendenti e amici stretti, dunque, risalire al colpevole sarà probabilmente ancora più semplice. Vi ricordiamo infine che Diablo 4 sarà disponibile nel corso del 2023.