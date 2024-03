Diablo IV diventa praticamente un altro gioco, sarà la volta buona?

Blizzard ha promesso un cambiamento estremamente radicale per Diablo 4, talmente importante da così che molti ritengono che il gioco possa essere persino ribattezzato "Diablo 5" per via delle modifiche fondamentali che arriveranno.

Durante uno streaming di quasi due ore, Blizzard ha svelato i dettagli della stagione 4 di Diablo 4, concentrandosi principalmente sul rifacimento del sistema di bottino. Questo rifacimento è progettato per dare ai giocatori più flessibilità nel creare e personalizzare i propri personaggi attraverso gli oggetti che equipaggiano. Non si tratta solo di ottenere un equipaggiamento più potente, ma di modellare veramente il proprio stile di gioco attraverso il bottino.

Con la stagione 4, gli oggetti di Diablo 4 diventeranno più versatili che mai. I giocatori potranno trovare guanti con solo alcuni attributi desiderati e, attraverso nuovi sistemi di crafting, potranno modellarli per adattarsi alla propria build preferita. Questa nuova flessibilità permetterà ai giocatori di sperimentare con una vasta gamma di combinazioni e strategie, rendendo ogni pezzo di equipaggiamento unico per il proprio personaggio.

Per comprendere meglio come funzionerà il nuovo sistema di aggiornamento del bottino, consideriamo un esempio teorico. Immaginiamo di sconfiggere un boss che lascia cadere dei guanti con tre attributi. Questi guanti potrebbero essere quasi perfetti, ma potrebbero aver bisogno di essere potenziati presso il fabbro. Utilizzando un nuovo oggetto chiamato "manuale", i giocatori potranno aggiungere uno degli attributi desiderati ai loro oggetti, permettendo loro di personalizzarli ulteriormente in base alle proprie preferenze.

La quantità impressionante di equipaggiamento diverso che puoi creare tramite Tempering e Masterworking - che sostituiranno il sistema di aggiornamento base del fabbro - è enorme. Diablo 4 non riuscirà mai a sfuggire alle build meta, ma la variabilità costringerà a scegliere quali parti piacciono di più.

Ma non solo:

Le statistiche degli oggetti sono ora semplificate in bonus piatti come più danni e più salute.

Gli oggetti con statistiche come intelligenza e forza cadranno solo per le classi che ne beneficiano di più (ad esempio, i maghi non vedranno oggetti di forza).

I leggendari nel livello del mondo 4 cadranno quasi sempre alla massima potenza dell'oggetto.

Gli unici cadranno nei livelli del mondo 1 e 2, e gli Unici Uber possono cadere dai mostri di livello 55+, dando a te gli oggetti che definiscono la build mentre sali di livello .

Ora puoi scambiare oggetti Leggendari e Unici che non hai creato con altri giocatori, portando completamente l'economia di Diablo 4 nel territorio degli MMO.

Il costo in oro per rilanciare le statistiche tramite incantamento raggiungerà un tetto invece di aumentare esponenzialmente.

Ogni aspetto leggendario nel gioco sarà disponibile nel Codice del Potere.

Quando salvi gli oggetti leggendari, i migliori tiri di aspetto vengono aggiunti al tuo Codice del Potere per un utilizzo illimitato su altri oggetti.

Gli oggetti leggendari e unici ancestrali possono cadere con le statistiche già potenziate prima ancora di iniziare a creare.

Nuove attività di endgame

Helltide comparirà in tutti i livelli del mondo con più mostri e un nuovo boss evocabile

Andariel è un nuovo boss che lascia cadere gli stessi oggetti di Duriel

La Fossa dell'Artigiano ospita dungeon cronometrati e casuali di difficoltà crescente (oltre 100 livelli) per materiali di crafting rari e oggetti per evocare…

Nuovi boss "Tormented" che hanno una maggiore possibilità di far cadere Unici Uber e lasceranno cadere una Scintilla Splendente (ne hai bisogno di quattro per creare un Uber a tua scelta).

Prossima settimana dovrebbe arrivare la lista completa delle modifiche. Non male, non trovate?