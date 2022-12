Pur senza data di uscita, l’attesa per Diablo 4 è alle stelle tra i fan. Sappiamo che il gioco è previsto per il 2023 (e forse sarà lanciato post acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft) e che nel corso delle ultime settimane si sono già tenute alcune closed beta, soprattutto destinate a parenti e amici di Blizzard. Stando a quanto emerso online, però, una possibile open beta potrebbe essere annunciata a breve.

Al momento ci troviamo ancora nel campo dei rumor e delle speculazioni, ma già sappiamo che nei piani di Blizzard c’è la volontà di far provare il gioco a più persone possibili. Per fare ciò, Diablo 4 deve necessariamente entrare in una fase di open beta e secondo alcune fonti raccolte da Tom Henderson la versione di prova per tutti potrebbe essere annunciata il 9 dicembre 2022, durante i The Game Awards di quest’anno. Non sarebbe una novità: diversi editori e software house scelgono proprio il palco dei TGA per annunci di questo genere.

Basandoci su queste voci di corridoio (alimentate da Jez Corden, giornalista di Windows Central da sempre molto vicino all’ambiente Microsoft), molto probabilmente una eventuale open beta del nuovo gioco di casa Blizzard potrebbe svolgersi a febbraio 2023, con tanto di early access per tutti coloro che prenoteranno il gioco. Sulla data di uscita, però, nessuno si esprime: storicamente i giochi del franchise sono lanciati in un periodo abbastanza tranquillo e un eventuale arrivo nei negozi entro l’estate del prossimo anno non può essere esclusa.

The big announcements are early access to open beta with pre-orders. Also, collector's edition which has some kind of… candle? Not sure 100% what that is. I wrote April 2023 for launch but now I think that mighta been a runway/target launch window, with an 8 week variance. — Jez (@JezCorden) December 2, 2022

Manca meno di una settimana ai The Game Awards 2022 e dunque c’è davvero pochissimo tempo prima di scoprire se davvero verrà annunciata una eventuale open beta di Diablo 4. Riuscirete a resistere ancora un po’ oppure no? Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.