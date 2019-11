Diablo 4, secondo gli sviluppatori l’open world darà opportunità inedite

L’open world di Diablo 4 darà ai fan nuove e differenti possibilità di gioco fino ad ora inedite per la serie. Ne sono convinti il game director Luis Barriga e l’art director John Mueller che sono tornati a parlare delle novità del prossimo capitolo in un nuovo video pubblicato da Game Informer dedicato proprio all’action RPG di Blizzard.

L’open world viene considerato dal team di sviluppo come una delle novità più importanti perché permetterà ai giocatori, per la prima volta nella serie, di decidere in che modo andare avanti scegliendo a proprio piacimento se proseguire nella storia o se dedicarsi alle attività secondarie. Secondo il game director non si tratta semplicemente di esplorare più luoghi ma di avere a disposizione differenti opportunità di gioco come il PvP, effettuare scambi o partecipare ad eventi social, il tutto senza snaturare l’anima della serie dato che in Diablo 4 sarà sempre possibile concentrarsi soltanto sulla progressione nei dungeon.

“Diablo 4 non è il classico titolo che una volta completato viene messo da parte – ha detto Barriga – Questo per alcuni giocatori andrà benissimo e per loro stiamo preparando una storia dai toni dark davvero eccezionale. Per chi vorrà continuare a giocare anche dopo averla completata, avere come fondamenta questo open world ci permetterà di creare numerosi contenuti”. Il game director spiega che il punto di partenza nello sviluppo di Diablo 4 non è stato decidere fin da subito un obiettivo ben preciso.

Il team ha infatti deciso di valutare con attenzione tutti i punti forti della serie e creare il nuovo episodio partendo proprio da questi abbracciando quello che è l’aspetto che rende Diablo unico rispetto alle altre serie di Blizzard ovvero le atmosfere dark. Diablo 4 non ha ancora una data di uscita, si sa soltanto che uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC anche se è quasi scontato l’arrivo sulle console di prossima generazione.