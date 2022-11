Oltre a Overwatch 2, Blizzard Entertainment è al lavoro anche su Diablo 4. Il gioco, che dovrà sapere accontentare la community dopo il mezzo passo falso di Immortal, capitolo inizialmente previsto esclusivamente su iOS e Android e approdato anche su PC poco prima dell’estate 2022. Attualmente il quarto capitolo principale della serie è previsto per il 2023, ma secondo alcuni rumor e teorie lanciate da Xbox Era il gioco potrebbe arrivare ben prima del previsto.

Secondo le parole dichiarate nel podcast ufficiale della testata, condotto da persone vicine a Microsoft e Xbox, Diablo 4 potrebbe arrivare nel corso di aprile 2023. Anche Jez Corden, giornalista di Windows Central, ha rilanciato il rumor, affermando che le stese fonti che ha interpellato confermerebbero l’uscita in primavera.

I rumor non si fermano qui però: la data di uscita potrebbe essere annunciata durante i The Game Awards 2022. Blizzard Entertainment sarebbe infatti al lavoro su un trailer, da presentare durante la serata, con appunto la release date del gioco. Nello stesso momento, inoltre, la software house dovrebbe anche annunciare l’apertura dei pre-order. Ma quanto c’è di veritiero in questi rumor? Qualche fondo di verità c’è, anche se ovviamente non possiamo né confermare né smentire la situazione.

Come sempre, quando si parla di voci di corridoio e indiscrezioni, il tutto è da prendere con le pinze. Sicuramente però la possibilità di vedere Diablo 4 nel corso della primavera non è così assurda. Al momento il gioco è in fase di test, con una beta in prova anche per alcuni fan. Nel corso dei prossimi mesi dunque potrebbero esserci delle novità in merito, che però potrebbero non essere annunciate ai The Game Awards 2022, ma anche più in là. Come di consueto vi invitiamo a prendere queste informazioni e ipotesi con le pinze e attendere le classiche informazioni ufficiali. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.