Diablo 4, l’ultimo capitolo della serie Action-RPG di Blizzard Entertainment, è al centro di una tempesta di recensioni negative dopo il lancio della tanto attesa Stagione 1 e il motivo è legato alla Patch 1.1 che ha fornito ai giocatori un’idea sui nuovi bilanciamenti. Tuttavia, sembra che le aspettative dei fan siano state amaramente deluse e anzi c’è chi è fortemente contrariato da determinate scelte prese dagli sviluppatori.

Uno dei principali punti di discordia riguarda il bilanciamento delle classi, con particolare attenzione alla classe dell’Incantatore, già considerata debole dagli utenti e che sarà ulteriormente indebolita. L’aggiornamento, infatti, ha introdotto ulteriori nerf che hanno ridotto l’efficacia delle abilità, rendendo il gioco meno divertente e molto più frustrante, questo perché seppur i danni siano “diminuiti”, le resistenze sono rimaste invariate, facendo diventare il gioco inutilmente più difficile.

La critica più aspra riguarda comunque la mancanza di contenuti significativi nella Stagione 1. Con una sola nuova Uber Unique introdotta, molti giocatori si sono sentiti privati di nuove sfide e scoperte, minando l’entusiasmo attorno a tutto l’aggiornamento.

Le reazioni negative della community non sono passate inosservate agli occhi di Metacritic. Il punteggio degli utenti del gioco è sceso drasticamente a 4.3, indicato come “generalmente negativo”. Questo calo è stato notato anche nelle pagine di Diablo 4 per le console PS5 e Xbox Series X, con valutazioni rispettivamente a 4.3 e 5.9.

Gli sviluppatori di Diablo 4 hanno preso atto delle critiche e annunciato un Campfire Chat, un’occasione per ascoltare le preoccupazioni della community e cercare di ristabilire un dialogo con i giocatori. Tuttavia, resta da vedere se questo sarà sufficiente a placare la crescente insoddisfazione degli appassionati.

In conclusione, la Stagione 1 di Diablo 4 non è ancora sbarcata ufficialmente, eppure ha già ricevuto una reazione estremamente negativa da parte della sua fan base. Blizzard Entertainment si trova ora di fronte a una sfida importante nel cercare di riconquistare la fiducia dei giocatori. Ci riuscirà?