Diablo arriva in Hearthstone con Mercenaries! Ecco la data di lancio

Hearthstone Mercenaries è un modo tutto nuovo di giocare al celebre gioco di carte Hearthstone che combina elementi RPG e roguelike. In questa modalità di gioco free-to-play, i giocatori recluteranno e raccoglieranno personaggi leggendari da tutto l’universo di Warcraft per abbattere taglie generate proceduralmente. I giocatori potranno scegliere tra oltre 50 Mercenari tra i quali ci sarà anche Diablo e ognuno con tre abilità aggiornabili e potenziali sinergie, per creare innumerevoli combinazioni di squadre.

Hearthstone Mercenaries sarà lanciato in tutto il mondo il prossimo 12 ottobre e tra i mercenari reclutabili ci sarà anche Diablo. Il Signore del Terrore sarà uno degli oltre 50 mercenari disponibili al lancio e sarà disponibile come parte di uno dei tre bundle pre-acquisto, ognuno dei quali include un personaggio iconico Blizzard. Il bundle pre-acquisto di Diablo include una carta diamante leggendaria Diablo e 50 pacchetti mercenari. Il bundle pre-acquisto dei Mercenari del Re dei Lich include una carta diamante leggendaria del Re dei Lich e 50 pacchetti Mercenari. Il bundle Mercenari Sylvanas include una carta d’oro Mercenario Leggendario Sylvanas e 30 Pacchetti Mercenari.

Inoltre completando il prologo di Herthstone Mercenaries, potrete ottenere la vostra prima taglia e ricevere la cavalcatura Burba di Hearthstone. Inoltre, con l’acquisto di un abbonamento a World of Warcraft di 6 mesi, i giocatori riceveranno tantissime sorprese, compresi i pacchetti Mercenari. Tenete bene in mente che questa particolare offerta di abbonamento sarà valida fino al 19 ottobre 2021.

Herthstone Mercenaries vi darà anche una serie di contenuti da scoprire man mano che proseguirete la vostra avventura, come per esempio:

Potente squadra iniziale : dopo aver completato i tutorial sul combattimento e sul villaggio, tutti i giocatori riceveranno otto carte mercenarie iniziali ben assortite;

: dopo aver completato i tutorial sul combattimento e sul villaggio, tutti i giocatori riceveranno otto carte mercenarie iniziali ben assortite; Combattimento veloce a turni : nelle battaglie testa a testa, i giocatori scelgono le loro mosse simultaneamente (le azioni con velocità più bassa si attivano per prime), finché l’avversario non viene sconfitto;

: nelle battaglie testa a testa, i giocatori scelgono le loro mosse simultaneamente (le azioni con velocità più bassa si attivano per prime), finché l’avversario non viene sconfitto; Progressione : i mercenari guadagnano esperienza sconfiggendo i nemici e raggiungono il massimo al livello 30;

: i mercenari guadagnano esperienza sconfiggendo i nemici e raggiungono il massimo al livello 30; Raccoglili tutti : una varietà di compiti e taglie garantisce monete che possono essere spese per creare ulteriori carte rare, epiche e leggendarie. Nuovi mercenari possono anche essere ottenuti dai Pacchetti Mercenari, con una Carta Mercenario garantita o un Ritratto Mercenario in ogni pacchetto;

: una varietà di compiti e taglie garantisce monete che possono essere spese per creare ulteriori carte rare, epiche e leggendarie. Nuovi mercenari possono anche essere ottenuti dai Pacchetti Mercenari, con una Carta Mercenario garantita o un Ritratto Mercenario in ogni pacchetto; Ci vuole un villaggio: nel Villaggio, l’hub principale dei mercenari, i giocatori possono gestire la loro collezione, raccogliere le ricompense delle missioni, aggiornare gli edifici, partire alla ricerca di nuove taglie e molto altro ancora!

Manca poco prima del lancio di questa nuova espansione del titolo free-to-play Blizzard che apre il proprio universo condiviso alla saga di Diablo.