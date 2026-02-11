L'universo di Diablo si prepara a celebrare tre decenni di storia con un evento streaming che promette di svelare il futuro della celebre saga action RPG di Blizzard Entertainment. Stasera, 11 febbraio alle 23:00 ora italiana, gli appassionati potranno seguire in diretta su Twitch e YouTube il Diablo 30th Anniversary Spotlight, una presentazione che si concentrerà sugli aggiornamenti in arrivo per tre capitoli ancora attivi della serie. Si tratta di un momento cruciale per il franchise, che continua a evolversi contemporaneamente su più fronti, dal gioco per dispositivi mobili fino al titolo principale per PC e console.

Il protagonista dell'evento sarà Diablo 4, il capitolo uscito nel giugno 2023 che ha già ricevuto l'espansione Vessel of Hatred nell'ottobre 2024. L'attesa si concentra sulla prossima grande espansione denominata Lord of Hatred, prevista per aprile 2026, che introdurrà due nuove classi giocabili. Mentre il ritorno del Paladino era già stato confermato, Blizzard ha anticipato che durante lo Spotlight verrà finalmente svelata la seconda classe ancora avvolta nel mistero.

Ma le novità per il quarto capitolo non si limitano ai nuovi personaggi. Gli sviluppatori hanno promesso una presentazione approfondita di importanti modifiche agli alberi delle abilità e di inediti sistemi di endgame, elementi che potrebbero ridefinire l'esperienza di gioco per i veterani alla ricerca di sfide sempre più complesse. Questi cambiamenti strutturali rappresentano un'evoluzione significativa per un titolo che continua ad attrarre giocatori desiderosi di perfezionare i propri personaggi e raccogliere equipaggiamento leggendario.

Tre giochi, un'unica eredità da celebrare

Una sorpresa inaspettata arriva dalla presenza di Diablo 2: Resurrected nel programma dell'evento. Il remake del classico del 2000, lanciato nel 2021, non riceve aggiornamenti di contenuto con la stessa frequenza degli altri capitoli, rendendo la sua inclusione particolarmente intrigante. Blizzard si è limitata a dichiarazioni vaghe, affermando che ci sono "molte cose da condividere", in vista del lancio della Ladder Season 13 previsto per il 20 febbraio. La comunità specula su possibili miglioramenti alla qualità della vita o persino su un'eventuale uscita su Steam, anche se il remake ha mantenuto fino ad ora un approccio fedele all'esperienza originale.

Completa il trittico Diablo Immortal, lo spin-off mobile uscito nel 2022 che continuerà a espandersi nel corso dell'anno. Per questo titolo è prevista una panoramica della roadmap 2026, con la promessa di approfondire una narrazione che porterà i giocatori "nel profondo di un mondo plasmato da corruzione, conflitti e conseguenze". Le anticipazioni parlano dell'introduzione di una nuova classe, di una regione inedita da esplorare e del ritorno di una forza malevola che metterà alla prova gli avventurieri.

L'evento segue il format già sperimentato la settimana precedente con l'Overwatch Spotlight, che aveva offerto un'ampia presentazione delle novità per lo sparatutto a squadre. Per chi non riuscisse a seguire la diretta, IGN e altre testate specializzate forniranno immediatamente riassunti e analisi di tutti gli annunci più rilevanti emersi durante la trasmissione dedicata al trentesimo anniversario di una delle saghe più iconiche nel panorama videoludico internazionale.