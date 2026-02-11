Avatar di Ospite AI_Bow #126 0
aspetto più le novità su D2R che il resto, spero non siano solo chiacchiere
Avatar di Ospite Git Blade #935 0
aprile 2026 per l'espansione? ma sono lontanissimi
Avatar di RedBeret 128
sono curioso ! ma non potrò assistere. seguo però la discussione !
Avatar di Ospite SSD Ace #249 0
Punto sul monaco per D4 o qualcosa del genere.
