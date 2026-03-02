Su Amazon è disponibile il WAVLINK Dock 6-IN-1, la docking station compatibile con Steam Deck e ROG Ally che offre tutto ciò di cui avete bisogno: uscita HDMI 2.1 4K@144Hz, 3 porte USB 3.2 da 10Gbps, Gigabit RJ45 e ricarica fino a 100W PD. Approfittate dello sconto del 23%: da 30,00€ a soli 23,01€!

Docking Station per Steam Deck, chi dovrebbe acquistarla?

Il WAVLINK Dock 6-IN-1 è il compagno ideale per tutti i possessori di Steam Deck, ROG Ally e Claw che desiderano trasformare la propria console portatile in una vera e propria postazione da gaming domestica. È consigliato a chi vuole collegare il dispositivo a un monitor esterno sfruttando l'uscita HDMI 2.1 a 4K@144Hz, per un'esperienza visiva fluida e dettagliata degna dei migliori gaming setup.

Questo dock soddisfa le esigenze di chi cerca velocità e versatilità: le tre porte USB 3.2 Gen 2 da 10Gbps permettono trasferimenti rapidi di file e periferiche, mentre la ricarica da 100W garantisce sessioni di gioco senza interruzioni. La porta Gigabit RJ45 è perfetta per chi preferisce una connessione di rete stabile e senza latenza. Con un peso di soli 145 g e dimensioni compatte, è ideale anche per chi gioca in mobilità e vuole portare con sé una soluzione completa. A soli 23,01€ (sconto del 23%), il rapporto qualità-prezzo è eccellente.

