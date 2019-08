Diablo, il primo capitolo diventa giocabile su browser

Il famosissimo ed amato action RPG prodotto dalla Blizzard Entertainment e pubblicato nel 1996, Diablo, torna giocabile da browser.

Il famosissimo ed amato action RPG prodotto dalla Blizzard Entertainment e pubblicato il 31 dicembre 1996, Diablo, ritorna giocabile grazie ad un fan, direttamente da browser. Sotto la guida del programmatore GalaXyHaXz, il team di sviluppo aveva iniziato lo scorso anno la ricostruzione del codice sorgente del gioco, come parte di un progetto fan made chiamato Devilution.

“Al fine di garantire che tutto venga preservato, Devilution mantiene tutto come è stato originariamente progettato“, specifica il team su Github. “Ciò vale anche per i bug e il codice scritto male nel gioco originale. Questo funge come base di lavoro per gli sviluppatori, rendendo molto più semplice rispetto a prima l’aggiornamento, la correzione e il porting del titolo su altre piattaforme“.

Grazie a questo incredibile lavoro, un modder chiamato Rivsoft ha potuto rendere accessibile il primo capitolo a chiunque disponga di un browser web, attraverso l’indirizzo diablo.rivsoft.net. Nella pagina, verrà fornito un semplice link per scaricare il codice sorgente di Devolution dal quale basterà successivamente un click, per iniziare a fruirne la versione shareware.

Chiamato Diablo Spawn, la porzione di gioco interessata è quella che si poteva giocare senza dover inserire il CD ed include le prime due parti del dungeon con l’utilizzo della classe Warrior presente nel gioco. Per chi avesse già una copia del primo capitolo dell’opera, può trascinare il file DIABDAT.MPQ alla cartella installata del gioco per iniziare a divertirsi direttamente da browser.

Le caratteristiche del primo capitolo di Diablo, hanno influenzato numerosi titoli successivi come Sacred: La leggenda dell’arma sacra, Dungeon Siege, Nox, Divine Divinity, Titan Quest e Throne of Darkness. Il seguito del primo episodio, Diablo II, uscì nel 2000. A fine giugno 2008 è stato poi annunciato il terzo episodio della serie: Diablo III, pubblicato poi nel 2012 per PC e successivamente PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Mac OS.

Il quarto capitolo del gioco non è stato ancora annunciato, anche se secondo gli ultimi rumor, Diablo 4 potrebbe uscire su PS5 e Xbox Scarlett.