Diablo: Immortal ha fatto scatenare molte polemiche legate alle politiche di Blizzard inerenti alla monetizzazione. Con una scelta ancor più discutibile di quelle inserite all’interno di Overwatch 2 (di cui potete acquistare i Funko Pop su Amazon), infatti, lo studio ha di fatto, relegato l’endgame ai soli utenti paganti costringendoli ad acquistare alcuni item indispensabili al raggiungimento del finale di gioco. Tuttavia, sembra che gli sviluppatori abbiano finalmente fatto un passo indietro.

Procediamo per ordine: in Diablo: Immortal, per raggiungere il finale occorrono degli oggetti chiamati Gemme Leggendarie a 5 stelle. Tuttavia, in origine, questi item si potevano essenzialmente ottenere soltanto tramite lo shop a cifre abbastanza elevate. Dal momento che le ricompense della parte conclusiva di gioco sono avanzate, questo difetto rendeva il gioco essenzialmente un pay to win. Infatti, chi pagava si ritrovava con equipaggiamento decisamente migliore per affrontare i pvp.

Per evitare questo, tramite un post sul blog ufficiale, Blizzard ha annunciato l’introduzione di nuovi oggetti chiamati Telluric Pearls. Quest’ultime permetteranno di craftare le gemme e di completare il gioco anche senza spendere cifre folli. Sarà, infatti, possibile ottenerle in svariati modi che non sono collegati al pagamento di denaro reale. Le Telluric Pearls, infatti, si potranno ricevere tramite scambi commerciali con alcuni mercanti oppure le si potrà ottenere come ricompensa per il completamento di eventi speciali in Diablo: Immortal.

Ovviamente, queste Telluric Pearls saranno presenti anche all’interno di pacchetti nello shop. Tuttavia, saranno sicuramente più economiche rispetto al centinaio di dollari necessario all’acquisto degli stemmi leggendari utili per craftare le gemme. I 45 stemmi necessari, infatti, erano venduti ad una cifra che si aggira intorno ai 100 dollari e, in ogni caso, offrivano una percentuale piuttosto bassa di ottenere le gemme e, di conseguenza, raggiungere l’endgame di Diablo: Immortal. L’aggiornamento che introdurrà questa nuova valuta di gioco sarà disponibile a partire da oggi, 12 ottobre 2022.