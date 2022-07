Nonostante svariate polemiche che hanno colpito Blizzard nei giorni scorsi, relative proprio alle micro-transazioni e ad alcuni bug che impediscono ai giocatori di ottenere esperienza, il nuovo capitolo di Diablo ha ottenuto ingenti guadagni. I giocatori di Diablo Immortal hanno, infatti, speso oltre $100 milioni per la versione mobile del gioco di ruolo da quando è stato lanciato due mesi fa.

A riportarlo è Sensor Tower, che condivide come Diablo Immortal sia uno dei giochi per dispositivi mobile che ha raggiunto la cifra in breve tempo. Secondo quanto riportato, Pokémon Go ha impiegato solo due settimane per raggiungere la cifra, mentre Fire Emblem Heroes di Nintendo ha impiegato dieci settimane. Inoltre, lo stesso Sensor Tower mostra che sia Fortnite che Final Fantasy 15: A New Empire hanno impiegato rispettivamente 12 e 22 settimane per raggiungere $100 milioni.

Sembra inoltre che quei ricavi siano destinati ad aumentare, con Diablo Immortal che finalmente arriverà anche in Cina all’inizio di questa settimana. L’uscita in Cina è stata ritardata di circa un mese a causa di alcune incomprensioni su un presunto post polemico nei confronti del governo cinese. Sensor Tower riferisce che l’RPG mobile è stato l’app più scaricata in tutte le categorie sull’Apple Store durante i primi due giorni di rilascio. Il titolo è stato anche il gioco con il maggior incasso sul mercato il giorno del lancio.

Sebbene Blizzard non abbia finora commentato le entrate realizzate da Diablo Immortal, lo sviluppatore ha confermato che il gioco è stato scaricato oltre 20 milioni di volte su dispositivi mobili e PC. Blizzard ha anche commentato le critiche relative al modello di monetizzazione del gioco free-to-play: il CEO Mike Ybarra ha, infatti, affermato che la maggior parte dei giocatori non sta spendendo soldi poiché le microtransazioni sono maggiormente utilizzate nelle fasi finali del titolo.