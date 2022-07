Se avete giocato a Diablo Immortal di recente, beh, sappiate che probabilmente avete appena perso un sacco di punti esperienza. No, tranquilli: non vi siete dimenticati di riscattare le missioni e le ricompense, tutt’altro. Si tratta “solo” di un fastidioso bug, che non fa altro che aumentare le critiche nei confronti di Blizzard Entertainment, già al centro delle polemiche a causa delle microtransazioni del gioco.

Come riportato online, infatti, tantissimi giocatori sono stati colpiti da un bug che impedisce loro di ottenere i punti esperienza legati al battle pass di Diablo Immortal. Le testimonianze sul Reddit del titolo si moltiplicano di giorno in giorno. “Ho completato le taglie e finito un livello del pass. L’animazione dei punti esperienza si è mostrata, ma la barra non è aumentata”, le parole di un giocatore. “Ho perso circa sei livelli fino a oggi. Non ho ricevuto nessun punto esperienza dopo aver completato due rank”, un’altra testimonianza visibile su Reddit.

Dal canto suo, Blizzard Entertainment ha dichiarato di aver lanciato un hotfix, che avrebbe calcolato ogni singola perdita di punti esperienza. “Abbiamo i dati. I vostri XP saranno aggiunti al vostro personaggio una volta che li avremo analizzati”, le parole del community manager dichiarate su Reddit. A oggi, però, il bug continua a esserci e nessun giocatore ha dichiarato di aver recuperato i punti esperienza in precedenza. “Ho perso ancora un altro livello. Il bug non è stato sistemato”, si legge in un commento lasciato nelle prime ore di oggi, martedì 26 luglio 2022.

Alcuni giocatori affermano che il bug si è risolto, ma non hanno ricevuto nessuna compensazione per l’esperienza precedentemente non ottenuta. L’unica speranza per gli utenti, ora, è che Blizzard stia indagando in maniera più approfondita sulla situazione e che nel corso dei prossimi giorni prenda decisioni definitive per risolvere il tutto e “rimborsare” i giocatori afflitti da questo problema.