In arrivo il 2 giugno 2022, come comunicato da Blizzard Entertainment nel corso della giornata di ieri, Diablo Immortal è sempre più vicino. Con l’uscita a sorpresa anche su PC, il team di sviluppo ha avuto occasione di svelare i requisiti minimi e raccomandati per tutti i device su cui il nuovo titolo sbarcherà.

Annunciato sul sito web ufficiale di Battle.net, i requisti di Diablo Immortal sono divisi appunto per piattaforma. Non perdiamo tempo e andiamo ad analizzarli immediatamente.

Requisti PC

Essendo nato come gioco mobile, Diablo Immortal è forse uno dei titoli più leggeri che si possano giocare attualmente sul mercato PC, con tanto di supporto a sistemi operativi decisamente più vecchi come Windows 7.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Processore: Intel Core i3 o AMD FX-8100

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 460, ATI Radeon HD 6850 o Intel HD Graphics 530

RAM: 4GB

Requisti raccomandati:

Sistema operativo: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Processore: Intel Core i5 o AMD Ryzen 5

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 770 o AMD Radeon RX 470

RAM: 8GB

Requisiti iOS

Per quanto riguarda i device mobile della Mela di Cupertino, il discorso per ora è molto diverso rispetto al PC (o anche Android). Sul sito ufficiale infatti viene richiesto l’utilizzo di un iPhone 6s o superiore, con installato sopra iOS 11 o superiore. I requisiti sembrano essere ancora incompleti, dunque al momento prendete con le pinze il tutto e attendete eventuali update da parte di Blizzard.

Requisiti Android

Nel campo dei device Android, invece, sono stati diffusi solamente i requisiti minimi. Per far girare Diablo Immortal sarà necessario avere Android 5.0 o superiore, CPU Snapdragon 660/Exynos 9611 o superiori, un processore grafico Adreno 512 o Mali G62 MP3 o superiore e un minimo di 2GB di RAM.

Come detto poco sopra, Diablo Immortal debutterà il 2 giugno 2022. Il gioco uscirà in versione definitiva su dispositivi iOS e Android, mentre su PC arriverà in beta, con una release definitiva ancora non annunciata.