Diablo IV arriverà a breve sul Xbox Game Pass, scopriamo quando

Il 28 marzo 2024 segnerà un momento significativo per gli abbonati di Xbox Game Pass, poiché Microsoft ha annunciato che Diablo IV, uno dei titoli di punta di Activision Blizzard, sarà disponibile sul servizio di abbonamento.

I fan avevano originariamente speculato che i giochi di Activision Blizzard sarebbero stati immediatamente inclusi nell'offerta di Xbox Game Pass in seguito all'acquisizione. Tuttavia, Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, aveva precedentemente dichiarato nell'ottobre dell'anno scorso, poco dopo la conclusione dell'accordo, che i fan avrebbero dovuto aspettare fino al 2024 prima di vedere titoli come Call of Duty sbarcare sul servizio.

Ora, la promessa è stata mantenuta, ma anziché Call of Duty, i giocatori riceveranno Diablo IV, il quale sarà reso disponibile per tutti gli abbonati il 28 marzo.

Diablo IV è stato uno dei successi più rilevanti dell'anno scorso, con le sue costanti aggiunte stagionali, come la Stagione del Costrutto, che hanno continuato a offrire una fresca esperienza di gioco per la sua vasta base di appassionati.

L'integrazione di Diablo IV su Xbox Game Pass non solo rende il gioco accessibile a un pubblico più ampio, ma segna anche il primo passo dell'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard nel portare i giochi dell'azienda acquisita al servizio di abbonamento.

Il video ufficiale del comunicato ha anche dedicato parte del suo spazio a condividere dettagli riguardo a quattro esclusive, al momento non nominate ufficialmente, che Xbox porterà su altre piattaforme.

Questo movimento strategico è stato accompagnato dall'assicurazione ai fan di Xbox che, nonostante la presenza di alcuni titoli su diverse piattaforme, la console continuerà a offrire un valore distintivo attraverso Xbox Game Pass.

Con l'arrivo di Diablo IV su Xbox Game Pass come preludio, l'attesa è ora incentrata su futuri annunci riguardanti i piani di Microsoft per altri giochi di Activision Blizzard.

Gli abbonati possono quindi aspettarsi ulteriori novità riguardo a titoli e esclusive nel prossimo futuro, mentre Xbox cerca di ampliare ulteriormente la sua offerta di giochi attraverso il servizio di abbonamento.