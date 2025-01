Digital Foundry parla del DLSS di Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2, la prossima console ibrida della casa di Kyoto, supporterà, molto probabilmente, la tecnologia DLSS di NVIDIA. Richard Leadbetter, direttore di Digital Foundry, ritiene che la piattaforma sarà basata sull'architettura Ampere delle GPU RTX serie 30, ma con un chipset personalizzato per Nintendo.

In uno degli ultimi video pubblicati sul canale YouTube di Digital Foundry, viene spiegato da Leadbetter che l'implementazione del DLSS su Switch 2 potrebbe differire da quanto visto su PC in termini di prestazioni e tempi di elaborazione. Secondo Leadbetter, la console sarà in grado di gestire un upscaling a 1440p e 60 fps senza problemi, mentre i 2160p potrebbero risultare più impegnativi. Resta da chiarire come verrà sfruttato il ray tracing, anch'esso supportato dall'hardware.

Su Nintendo Switch 2 non sarà presente la Frame Generation, come sostengono in molti.

Le specifiche tecniche della nuova Switch potrebbero essere rivelate durante una presentazione completa, che seguirà un breve teaser iniziale. Gli esperti ritengono che l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nella seconda metà di gennaio, momento in cui Nintendo potrebbe finalmente svelare le capacità della sua nuova console.

L'adozione del DLSS rappresenterebbe un importante passo in avanti per Nintendo, permettendo alla Switch 2 di offrire prestazioni grafiche superiori rispetto al modello attuale. Tuttavia, le limitazioni hardware potrebbero impedire l'implementazione di funzionalità avanzate come la Frame Generation, presente sulle GPU di fascia alta per PC.

I fan, dopo i molteplici leak che si sono susseguiti nelle scorse settimane, oramai attendono solo la presentazione ufficiale della console da parte di Nintendo, sia per poter scoprire se il design mostrato di recente sia effettivamente quello definitivo, sia per scoprire maggiori dettagli sulle capacità tecniche della nuova console, in particolare su come Nintendo sfrutterà le tecnologie di upscaling e ray tracing per migliorare l'esperienza di gioco mantenendo al contempo la natura ibrida e portatile del dispositivo.