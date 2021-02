Dino Crisis vi manca? Instinction è il gioco che stavate aspettando

Se vi chiedessimo quale saga videoludica vi manca più di tutte, probabilmente molti di voi ci risponderanno Dino Crisis. Il primo storico capitolo uscito per la gloriosa PlayStation fu un vero e proprio capolavoro del genere che ha fatto innamorare milioni di giocatori in tutto il mondo. Nell’epoca dei remake, molti si chiedono se mai un giorno Capcom tirerà fuori dal cilindro una ipotetica remastered con relativi sequel annessi, purtroppo per ora non si hanno notizie certe, anzi non proprio rassicuranti, ma molti credono che prima o poi quel momento arriverà.

In attesa quindi di un ipotetico remake di Dino Crisis, Hashbane, uno studio indipendente neozelandese, ha annunciato attraverso un teaser Instinction il suo erede spirituale. Secondo la descrizione ufficiale dovremo eliminare creature preistoriche in un mondo semi open world. Il gioco, a detta del team, sarà piuttosto realistico con combattimenti appaganti ed una esplorazione davvero immersiva. L’obiettivo sembrerebbe quindi quello di strizzare l’occhio proprio ai fan di Dino Crisis introducendo anche dei puzzle ambientali.

L’uscita di Instinction è prevista per il 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e comprenderà anche una modalità multiplayer. Il titolo potrà essere giocato sia in prima persona che in terza, proponendo diversi metodi d’approccio in base alla nostra scelta. Essendo ambientato in un mondo semi open world saranno presenti anche delle side quest che probabilmente ne aumenteranno drasticamente la longevità. In futuro verrà introdotto il Ray Tracing ed il supporto per gli 8k ed i 120 fps. Se siete fan di Dino Crisis quindi vi consigliamo di tenere d’occhio questo ambizioso progetto e chissà se in futuro Capcom si decida ad annunciare davvero il remake del primo glorioso capitolo con protagonista Regina, del resto proprio quest’anno il franchise spegnerà 22 candeline.

Cosa ne pensate di questa notizia? Vi ispira Instinction? Credete che possa essere davvero l’erede spirituale di Dino Crisis? Fatecelo sapere con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Per ogni novità ed informazioni aggiuntive vi invitiamo a seguire come di consueto le nostre pagine.