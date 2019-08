Disintegration, Gamescom 2019: nuovo trailer sul nuovo titolo del creatore di Halo

Durante l'Opening Night Live di apertura della Gamescom 2019 sono state rivelate numerose informazioni sull'intrigante Disintegration.

Durante l’Opening Night Live attualmente in corso si sono susseguiti un’infinità di annunci, con anche alcune grandissime sorprese. Insomniac Games, ad esempio, è stata recentemente acquistata da Sony, che ha messo sotto la propria egida il talentuoso studio. Tra una bomba e l’altra c’è stato però spazio anche per Disintegration, titolo attualmente in lavorazione presso nientepopodimeno che uno dei creatori della leggendaria saga di Halo.

Il titolo sci-fi ha infatti deciso di mostrarsi al grande pubblico durante la Gamescom 2019, con un interessante ed intrigante trailer contenente anche diverse sequenze gameplay del titolo. Tra possenti mech e ostili nemici, come potete osservare comodamente anche voi dal filmato qui sotto, Disintegration promette decisamente bene.

Disintegration è ambientato nel prossimo futuro in una terra piagata da sovrappopolamento, crisi alimentari e una pandemia globale. L’insieme di queste catastrofi ha portato le nazioni al collasso e l’umanità sull’orlo dell’espansione. Per risolvere tale situazione gli scienziati hanno realizzato l’impossibile, creando degli esoscheletri e installando al loro interno il cervello umano. A quanto pare questa nuova situazione a qualcuno piace però fin troppo. Questa la breve sinossi del titolo, che ci metterà nei panni di Romer, un umano che si ribellerà a tali fanatici.

Disintegration uscirà nel corso del 2020 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Che ne pensate di questa notizia e del nuovo trailer rilasciato alla Gamescom 2019 durante l’Opening Night Live? Il nuovo titolo dal co-creatore di Halo vi ispira? Darete almeno un’occasione a Disintegration?