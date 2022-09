Lanciato nella giornata di ieri, Disney Dreamlight Valley è diventato a sorpresa il nuovo desiderio dei giocatori PC. Il gioco, prodotto da Gameloft su licenza della famosa casa di produzione dedicata all’intrattenimento per bambini e non solo, è una sorta di mix stra Stardew Valley e Animal Crossing, con una componente single player che permette ai giocatori di poter incontrare e vivere un’avventura con tutti i loro personaggi preferiti come Zio Paperone, Mago Merlino e WALL-E. La formula deve aver convinto appieno i giocatori di Steam, che hanno premiato l’arrivo del titolo acquistandolo in massa.

Disney Dreamlight Valley è infatti diventato il terzo gioco più venduto nelle prime ore fin dal lancio su Steam. Dietro di lui solamente il Valve Index VR Kit e lo Steam Deck. Per quanto riguarda invece i giocatori, al momento il titolo di casa Gameloft ha avuto un picco di 3.924 giocatori nelle prime ore, mentre su Twitch si è assestato a 52.292 spettatori in contemporanea. A questi numeri vanno però anche aggiunti quelle delle altre piattaforme.

Nel corso degli anni, i prodotti Disney dedicati ai videogiochi si sono moltiplicati, ma probabilmente non sono mai riusciti ad avere così tanto eco mediatico e non solo. In aggiunta, Gameloft ha anche introdotto il gioco all’interno del catalogo di Xbox e PC Game Pass. Al momento è ancora presto per avere i dati definitivi in mano, ma è molto probabile che il titolo abbia avuto un grande successo anche all’interno dei servizi Microsoft.

Disney Dreamlight Valley è al momento disponibile sia in versione free-to-play, sia a pagamento grazie all’acquisto di alcuni pacchetto contenenti diversi bonus su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Il titolo arriverà successivamente anche su Mac OS, ma al momento una data di uscita per i dispositivi Apple non è ancora stata annunciata.