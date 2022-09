Siamo solo ai primi giorni di settembre ed è già il momento di fare il punto su quelli che saranno i prossimi arrivi all’interno del catalogo di Xbox Game Pass. Il servizio in abbonamento di Microsoft ci ha abituati a grandi novità a cadenza mensile, e ormai gli abbonati hanno preso l’abitudine di avere sempre qualcosa da giocare o solamente da provare per il gusto di soddisfare la propria curiosità.

UpClose

Ad annunciate l’arrivo di nuovi giochi all’interno della ludoteca Xbox Game Pass è stata la stessa compagnia di Redmond tramite i soliti post pubblicati sia sul blog ufficiale che su Twitter. Come al solito ogni mese c’è sempre qualche titolo molto interessante da provare, e anche per settembre 2022 ci sono alcune chicche per niente male. Una di queste è Disney Dreamlight Valley, il crossover che unisce tantissimi mondi Disney e Pixar in cui i giocatori potranno interagire con i propri personaggi preferiti in un atmosfera magica.

Un altro titolo a cui dovrete dare assolutamente una possibilità è Metal Hellsinger: un misto tra un frenetico sparatutto in prima persona e un rhythm game con una colonna sonora metal. Questi sono solo due degli otto titoli che verranno aggiunti al servizio Xbox Game Pass nel corso di queste prime due settimane di settembre. Ce n’è davvero per tutti i gusti, e se non siete ancora abbonati al servizio questo potrebbe essere un ottimo momento per testare il Game Pass e le sue innumerevoli esperienze videoludiche.

Di seguito potete trovare tutti i prossimi giochi in arrivo nel servizio: