Divinity Original Sin 2: aggiunto il cross save tra Steam e iPad

Larian Studios, il talentuoso team belga, è al momento occupato con lo sviluppo di Baldur’s Gate 3, attualmente ancora in una fase di accesso anticipato. Nel frattempo, però, i ragazzi di Larian sembra che non abbiano alcuna intenzione di lasciare indietro uno dei propri precedenti lavori, ovvero Divinity Original Sin 2. Il gioco di ruolo a visuale isometrica, infatti, ha ricevuto in queste ore un nuovo aggiornamento dopo parecchio tempo, che va aggiungere un qualcosa di molto importante per alcuni giocatori.

Nella giornata di ieri, Larian Studios ha svelato la prima importante patch per Divinity Original Sin 2 da quando il gioco è stato lanciato su iOS lo scorso maggio. Con questo aggiornamento, i fan del pluripremiato gioco di ruolo possono ora continuare le loro avventure in portabilità con la piena funzionalità Steam Cross Save, che consente di condividere senza problemi i salvataggi da iPad a PC e viceversa.

Questo è solo uno dei tanti cambiamenti in arrivo per il porting AAA disponibile su iPad. I giocatori possono anche aspettarsi di trovare oltre 50 nuove modifiche e miglioramenti apportati al gioco in versione iOS, tra cui barre della salute, un nuovo sistema di targeting e svariate ottimizzazioni dell’interfaccia utente, nonché la tanto attesa aggiunta delle lingue: portoghese-brasiliano e lingue latino-spagnole, ora disponibili anche su tutte le piattaforme.

Sembra quindi che, nonostante il parecchio lavoro che c’è ancora da fare su Baldur’s Gate 3, i ragazzi di Larian vogliano migliorare il più possibile il proprio Divinity Original Sin 2, andando a limare il titolo fino a farlo brillare sempre di più. Vi ricordiamo che il secondo capitolo della saga Divinity Original Sin lo potete acquistare sulle piattaforme PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile iOS.