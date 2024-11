DLSS 3 in arrivo per potenziare S.T.A.L.K.E.R. 2 e Flight Simulator 2024, prestazioni al +140%

NVIDIA ha annunciato l'arrivo del supporto DLSS 3 per diversi nuovi giochi molto attesi, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Microsoft Flight Simulator 2024 e LEGO Horizon Adventures.

L'implementazione della tecnologia DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution permetterà ai possessori di schede grafiche GeForce RTX 40 di ottenere un significativo boost prestazionale in questi titoli, con incrementi fino al 140% dei frame rate a risoluzione 4K con impostazioni grafiche al massimo.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, in uscita il 20 novembre, supporterà il DLSS 3 sin dal day one. Secondo i test di NVIDIA, l'utilizzo di questa tecnologia permetterà di moltiplicare il frame rate medio di 2,4 volte a risoluzione 4K con dettagli al massimo su schede RTX 40.

Ad esempio, su una RTX 4070 si passa da 30 a 70 FPS, mentre la top di gamma RTX 4090 supera i 120 FPS. Prestazioni elevate si ottengono anche a risoluzioni inferiori, con la possibilità di giocare stabilmente oltre i 100 FPS a 1440p su molte configurazioni.

Oltre al DLSS 3, S.T.A.L.K.E.R. 2 supporterà anche la tecnologia NVIDIA Reflex per ridurre la latenza di sistema fino al 45%, migliorando ulteriormente la reattività del gameplay.

Anche Microsoft Flight Simulator 2024, uscito ieri, 19 novembre, supporterà il DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution al lancio. Il gioco implementerà inoltre il DLAA, il ray tracing per le ombre e NVIDIA Reflex.

Questa combinazione di tecnologie permetterà ai possessori di schede GeForce RTX di godere della migliore esperienza possibile sin dal day one, con prestazioni accelerate e gameplay più reattivo.

LEGO Horizon Adventures, già disponibile su PC, supporta anch'esso il DLSS 3 e il DLAA per migliorare le prestazioni o la qualità dell'immagine. Il gioco implementa inoltre il ray tracing per riflessi e illuminazione, sfruttando appieno la potenza dei core RT delle GPU GeForce RTX.

Ma non è tutto, come vi abbiamo raccontato ieri, una nuova build sperimentale di Proton, il layer di compatibilità di Valve per eseguire giochi Windows su Linux, aggiunge il supporto al DLSS Frame Generation per le schede GeForce RTX 40. Questo consentirà di moltiplicare le prestazioni nei giochi compatibili con Proton che supportano questa tecnologia, semplicemente aggiornando all'ultima versione e abilitando l'opzione nelle impostazioni dei singoli titoli.

Infine, anche il gestionale Industry Giant 4.0, appena lanciato in Early Access, supporta il DLSS 3 con Frame Generation e Super Resolution, oltre al DLAA, per offrire la migliore esperienza possibile ai giocatori GeForce RTX. NVIDIA continua, quindi, ad espandere il supporto delle sue tecnologie RTX, che sono ora implementate in oltre 600 giochi e applicazioni. Ulteriori integrazioni DLSS sono in arrivo prossimamente per molti altri titoli.