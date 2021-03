DMT Stream n’ Brawl: trailer del picchiaduro con gli streamer italiani

Se c’è un fenomeno che abbiamo potuto conoscere, studiare ed ammirare nella sua esplosione in questi ultimi anni quello è sicuramente Twitch. Il noto sito di proprietà di Amazon conta ad oggi milioni di streamer che parlano di videogiochi, creano contenuti e propongono ore di intrattenimento in maniera decisamente variegata. Anche in Italia si è diffuso in modo davvero impressionante tanto che molti content creator hanno deciso di buttarsi in questa avventura lasciando (a volte in modo definitivo) YouTube. Il colosso viola dello streaming permette a chiunque di approcciarsi al suo mondo, per iscriversi ed entrare a far parte di questo mondo interattivo basta creare un account Twitch, mentre se ci si vuole abbonare basta attivare il servizio Prime di Amazon, metodo piuttosto furbo della stessa azienda per prendere due piccioni con una fava. Da diverso tempo Dario Moccia, noto content creator, ha costruito una folta e densa community diventando uno degli streamer Twitch più seguiti in Italia. Il suo modo eccentrico lo ha reso popolarissimo, creando una vera e propria “Lore” del suo canale con tanti personaggi provenienti da altrettanti canali della piattaforma viola. Emdy, artista e disegnatore con alle spalle grosse collaborazioni, ha voluto creare, assieme ad un altro gruppo chiamato CP2, un vero e proprio progetto dedicato al loro amico Dario: DMT Stream n’ Brawl.

Durante “Il Pub Dell’amico”, programma streaming creato dallo stesso Dario Moccia ed in onda tutti i venerdì sera alle 21:45, si è mostrato un piccolo estratto di DMT Stream n’ Brawl. Il titolo si presenta come un classico picchiaduro “alla Street Fighter” con protagonista alcuni noti streamer di Twitch, il tutto disegnato in modo a dir poco magistrale dall’artista sardo. Potremo scegliere quindi tra 8 personaggi, quattro di questi già rivelati e con gli altri ancora sconosciuti, probabilmente da sbloccare come in un classico gioco anni 90. Ci saranno quindi Dario Moccia, ilMasseo, Mangaka96 e Sdrumox (paradossalmente ora assente da Twitch per essere stato permabannato, probabilmente molti di voi conosceranno la storia).

Nonostante DMT Stream n’ Brawl sia l’ennesimo regalo di una community che mostra costantemente il suo amore verso il creatore, il titolo risulta essere davvero simpatico ed accattivante. Il gioco è ancora in via di sviluppo e ad oggi non sappiamo nulla sulla sua ipotetica data di uscita. Vi lasciamo qui sotto il trailer con un piccolo estratto del gioco mentre a questo indirizzo la pagina Instagram di Emdy così da poter ammirare le sue meravigliose opere.

