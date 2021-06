Donkey Kong potrebbe tornare con un nuovo gioco, ma non come ve lo immaginate

In questo periodo i rumor sul futuro di Nintendo sono innumerevoli. Se le attenzioni in questi giorni le ha monopolizzate il fantomatico nuovo modello di Nintendo Switch Pro, il quale non è ancora stato annunciato in via ufficiale, anche i giochi in sviluppo presso gli studi della grande N sono parecchio sotto i riflettori. Uno su tutti è il possibile ritorno di Donkey Kong, con un nuovo capitolo già menzionato da alcuni leaker diverso tempo fa e che torna alla ribalta con una nuova voce di corridoio.

Di recente Donkey Kong è tornato nei pensieri degli appassionati grazie a una voce di corridoio che ventilava la possibilità di vedere un nuovo gioco sviluppato dallo stesso team che si è occupato di Super Mario Odyssey. In queste ore è però arrivato un secondo rumor, il quale fa pensare sì ad un ritorno dell’amato gorillone di casa Nintendo, ma non nel modo in cui molti appassionati se lo aspetterebbero.

Stando ad un utente Reddit, Nintendo avrebbe la forte volontà di proseguire a sviluppare crossover con le proprie mascotte. Dopo il successo di Mario + Rabbids Kingdom Battle (in cui Donkey Kong è anche protagonista del DLC) e di Cadence of Hyrule, la compagnia avrebbe in cantiere un terzo crossover chiamato Donkey Kong x Taiko no Tatsujin: Jungle Jams, un nuovo action platform dalle influenze ritmiche con la presenza dell’iconica mascotte tambureggiante di Bandai Namco.

La fonte di questo rumor viene identificata come un addetto marketing di Bandai Namco, e il titolo dovrebbe essere presentato proprio durante il Nintendo Direct dell’E3 2021. Il gioco sarebbe essenzialmente un sequel spirituale di Donkey Kong Jungle Beat, con segmenti platform e battaglie contro i boss che si svolgono in salsa ritmica come nei giochi dell’IP Taiko no Tatsujin. Per ora si tratta di un mero rumor, per questo vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze e attendere il 15 giugno per scoprire insieme a noi se il tutto verrà annunciato in via ufficiale o meno.