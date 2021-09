DOOM e Age of Empires 2 si fondono in una fantastica mod

La saga di DOOM, recentemente, è stata presa e ripresa più volte da una serie di appassionati, i quali hanno dimostrato come sia il primo leggendario capitolo che il più recente Eternal siano giochi parecchio malleabili. Il primo capitolo della saga, che ha definito il genere FPS, è stato fatto girare un po’ ovunque, compresa un’action cam Go Pro, e a quanto pare il titolo non conosce più confini, tanto che è stato reso giocabile anche all’interno di Age of Empires 2 grazie ad una mod particolare.

La mod in questione si chiama Age of Doom ed è stata realizzata dal modder conosciuto online come “HellKnight61”. Il tutto propone una campagna completamente personalizzata per Age of Empires 2 che riproduce gli eventi della storia del primo leggendario DOOM. La narrazione della campagna è stata realizzata prendendo spunto anche dal terzo capitolo della saga, con una fuga dall’Inferno dei demoni orchestrata dal Dr. Betruger, ma nella mod compaiono anche personaggi dei successivi giochi come Vega.

A questo si vanno ad aggiungere anche una serie delle armi più classiche che si sono viste e riviste all’interno di tutta la saga di DOOM. La cura di questa fantastica e parecchio originale mod la possiamo intravedere anche nell’aggiunta degli effetti sonori, che appaiono diversi a seconda dei nemici che sono presenti in questa rivisitazione. Purtroppo però, al momento questa creazione non è ancora completa al 100%, dato che manca il capitolo finale della campagna.

Se questa campagna personalizzata vi ha incuriosito, sappiate che potete scaricarla comodamente a questo indirizzo nonostante manchi ancora la missione finale, che potrebbe arrivare più avanti con una nuova versione aggiornata.