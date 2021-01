DOOM: fan ricrea Castlevania all’interno dell’iconico FPS

Che DOOM sia uno dei titoli più apprezzati di sempre è un dato di fatto, ma è anche vero che si tratta di uno dei giochi più moddati della storia del medium videoludico. Abbiamo potuto vedere nel corso degli anni centinaia e centinaia di trasposizioni una più bella dell’altra, ma questa potrebbe raggiungere il podio dei più incredibili. Uno dei progetti recenti che ha attirato l’attenzione del pubblico è la ricreazione del primo Castlevania uscito per NES.

Come ben saprete, i primi Castlevania erano facilmente riconoscibili per il loro scorrimento verticale, oltre alla difficoltà a tratti disturbante. Questa particolare mod trasforma il titolo in un vero e proprio fps. Il risultato è a dir poco sbalorditivo e ricrea perfettamente tutte le atmosfere del primissimo gioco rilasciato per NES. Se siete amanti di DOOM e di Castlevania questa è la mod che fa per voi. Vi imbatterete in zombie, scheletri e pipistrelli fino a raggiungere lo scontro finale contro il temibile villain. Saranno presenti pochi curativi, quindi la sfida risulterà abbastanza ardua.

Per provare questa mod di DOOM avrete bisogno di GZDoom ed andare semplicemente alla pagina dello sviluppatore, che vi linkeremo a questo indirizzo nella quale troverete tutto il necessario per poterla scaricare oltre alle istruzioni che vi aiuteranno a settare il tutto al meglio. Qui di seguito inoltre vi lasceremo un video dimostrativo della speedrun svolta e terminata in soli 40 minuti.

Pensate che si tratti della mod più riuscita di sempre? Siete fan di DOOM e dei primi Castlevania? Fateci sapere tutto con un commento qui sotto nella sezione dedicata. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità ed eventuali nuove mod dedicate.