DOOM eseguito anche su un registratore di cassa del McDonald

DOOM è stato eseguito su quasi ogni device: alla lista si aggiunge ora un registratore di cassa del McDonald. Ecco la storia di questo ragazzo.

Quando si parla di una qualsiasi device tecnologico, la prima domanda che ci si pone è: posso farci girare DOOM? O perlomeno è la prima cosa che si è chiesto Ryan Edgar, un ragazzo di diciannove anni, quando ha avuto l’occasione di accaparrarsi un vecchio registratore di cassa del McDonald. Uno dei punti ristoro della catena, infatti, ha recentemente deciso di cambiare i registratori e Edgar è riuscito a portarsene uno a casa.

A quel punto, si è posto l’obbiettivo di eseguire DOOM su tale device, che è basato su Windows XP. Come spiegato dal ragazzo, ha prima di tutto scaricato su una chiavetta USB la versione ZDOOM (DOOM XP) e poi ha inserito la chiavetta USB nel registratore di cassa e ha eseguito il gioco tramite auto run. Usando uno splitter USB, inoltre, ha potuto collegare anche mouse e tastiera.

Ladies and Gentlemen I give you DOOM … …. ….. Running on a McDonald’s cash register. pic.twitter.com/kQhrkZ1ScV — Ry (@Raio_Ken) September 29, 2019

Edgar spiega inoltre di essere stato in grado di “eseguire explorer.exe tramite CRTL ALT CAN per accedere al Task Manager ma c’era qualche strano sistema di cifratura.” Il giovane ha poi dichiarato che ora vorrebbe provare a eseguire Sonic Adventure 2.

Una cosa è certa, i vecchi registratori di cassa del McDonalds possono eseguire DOOM e altri giochi. La domanda ora è: su quali device non è stato eseguito DOOM, fino ad oggi?