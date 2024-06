Alan Wake 2, dove preordinare la versione fisica al miglior prezzo

Durante il palco della Summer Game Fest 2024, Sam Lake di Remedy ha annunciato che Alan Wake 2 sarà disponibile anche in versione fisica, notizia che ha entusiasmato i fan della serie. In particolare, sono state annunciate due edizioni speciali: la Deluxe Edition e la Collector's Edition. I preordini sono già iniziati, quindi scopriamo insieme come assicurarsi una copia e cosa contengono queste edizioni.

Alan Wake 2: cos’è e di cosa parla?

Alan Wake 2 è il seguito diretto del titolo acclamato di Remedy Entertainment, che prosegue le vicende dello scrittore Alan Wake. Dopo gli eventi del primo capitolo, Alan si ritrova nuovamente intrappolato in un incubo vivente, cercando disperatamente di tornare alla realtà.

Il gioco è ambientato in località oscure e misteriose, tra cui la inquietante cittadina di Bright Falls, e introduce nuove ambientazioni che approfondiscono ulteriormente la mitologia del franchise. I giocatori dovranno affrontare nuove minacce sovrannaturali, risolvere enigmi complessi e combattere contro avversari terrificanti, mentre la trama si evolve in una narrazione ancora più avvincente e intricata rispetto al passato. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione completa.

Alan Wake 2, quando esce la versione fisica?

Deluxe Edition : Disponibile dal 22 ottobre 2024

: Disponibile dal Collector's Edition: Disponibile da novembre 2024

Alan Wake 2: chi dovrebbe acquistarlo?

Alan Wake 2 è perfetto per chi ha amato il primo capitolo e desidera continuare a esplorare le inquietanti vicende di Bright Falls. Con una trama coinvolgente e una grafica mozzafiato, è ideale per gli appassionati di avventure e horror.

Alan Wake 2: quale versione acquistare?

Alan Wake 2 sarà disponibile in diverse versioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei giocatori.

Deluxe Edition (80€) - Disponibile dal 22 ottobre 2024

Gioco completo

Tutti i contenuti digitali della Digital Deluxe Edition

Copertina reversibile

Pass di espansione

Digital Edition di Alan Wake Remastered

Collector's Edition ($200) - Disponibile da novembre 2024

Realizzata in collaborazione con Limited Run, questa edizione comprende:

Tutti i contenuti della Deluxe Edition

Confezione speciale

Replica della lampada di Alan

Portachiavi della stanza 665

Artbook

Spille commemorative

Alan Wake 2, dove preordinare la versione fisica al miglior prezzo

PS5

Amazon - Deluxe Edition | 79,99€

Sito ufficiale - Collector's Edition | 200$

Xbox Series X