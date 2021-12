Dr. Disrespect annuncia il suo studio di sviluppo AAA con ex-sviluppatori di Halo e COD

Dr. Disrespect è sicuramente uno degli streamer di maggior popolarità da diversi anni. Uno dei suoi principali cavalli di battaglia è stato il brand di Call of Duty, franchise che lo ha visto protagonista non solo come creatore di contenuti, ma anche come sviluppatore in Sledgehammer Games; uno dei tre team di sviluppo che si occupa annualmente di produrre un nuovo capitolo della popolare serie FPS.

Come un fulmine a ciel sereno, Dr Disrespect ha annunciato l’apertura di un nuovissimo studio di sviluppo AAA chiamato Midnight Society. Il noto e amatissimo streamer sarà affiancato da alcuni talenti che hanno già lavorato nell’industria, tra cui Robert Bowling, ex di Infinity Ward, e Quinn Del Hoyo, che lasciato da poco 343 Industries, gli autori del tanto atteso ed acclamato Halo Infinite.

Al momento, sono state rivelate poche informazioni sul primo progetto del team, ma è stata aggiunta una dichiarazione di intenti sul sito Web ufficiale di Midnight Society. Per alimentare un po’ di curiosità, durante una trasmissione dello scorso agosto, Dr Disrespect ha condiviso alcuni concept art che ora si possono trovare sul sito del nuovo studio. Una delle concept art mostra una fabbrica incandescente e circondata da magma fuso, col tutto che ricorda un mood alla Terminator 2.

Al momento non sappiamo altro, ma siamo già curiosi di vedere cosa bolle in pentola nel nuovo studio di Dr. Disrespect e dei veterani impegnati in passato in grandi franchise tripla A come Call of Duty e Halo.