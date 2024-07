Modern Warfare 3 arriva su Xbox Game Pass questo mese: presto tutti gli altri COD?

Questo mese, Microsoft inserirà Call of Duty: Modern Warfare 3 nel catalogo di Xbox Game Pass (qui trovate il catalogo completo dei giochi inclusi), ampliando l'offerta del servizio in abbonamento con uno dei titoli più apprezzati della storica serie di videogiochi. Sviluppato da Sledgehammer Games, il gioco è stato generalmente ben accolto dalla comunità, nonostante alcune recensioni critiche abbiano evidenziato una scarsa profondità nei contenuti per il giocatore singolo.

Cos'è Call of Duty: Modern Warfare 3?

Call of Duty: Modern Warfare 3, uscito nel 2023, è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato da Sledgehammer Games e pubblicato da Activision. È una reimmaginazione del terzo capitolo della serie Modern Warfare, con nuove missioni, modalità di gioco e miglioramenti grafici rispetto al titolo originale.

La trama continua le vicende del riavviato universo Modern Warfare, seguendo il Capitano Price e la Task Force 141 mentre affrontano nuove minacce globali. La campagna single-player offre una narrazione intensa, con missioni ambientate in diverse località del mondo e una forte enfasi su tattiche militari realistiche e azione cinematografica. Il multiplayer, invece, include una vasta gamma di modalità di gioco, tra cui classiche come Deathmatch a squadre e Dominio, e nuove modalità che aggiungono varietà e profondità all'esperienza di gioco. Il sistema di progressione è stato migliorato per premiare la competenza e l'impegno dei giocatori, con nuove armi, attrezzature e personalizzazioni disponibili.

Una delle novità più gradite è la modalità Zombies, che introduce una nuova narrativa e meccaniche di gioco cooperative, permettendo ai giocatori di affrontare ondate di nemici non morti in mappe diverse e sempre più difficili. Graficamente, il gioco sfrutta le tecnologie di ultima generazione per offrire un livello di dettaglio eccezionale, con effetti di luce avanzati, texture realistiche e ambientazioni immersive. Anche il comparto sonoro è stato curato nei minimi dettagli, con una colonna sonora dinamica e un doppiaggio di alta qualità che contribuiscono a creare un'esperienza di gioco coinvolgente.

Il primo di molti?

La decisione di includere questo titolo arriva in concomitanza con l'annuncio di un aumento dei prezzi per l'abbonamento al servizio. Come vi abbiamo raccontato, a partire da settembre il costo dell'abbonamento a tutte le tier dell'Xbox Game Pass subirà un incremento, di 3€ al mese per l'Ultimate e di 2€ al mese per il PC Game Pass. Tuttavia, gli abbonati continueranno a godere dell'accesso ai titoli disponibili dal primo giorno di lancio.

Nonostante al momento non si hanno informazioni riguardo a una data di rilascio precisa, fonti interne suggeriscono che il gioco sarà disponibile nella seconda metà del mese. Altre voci indicano che anche altri giochi storici di Activision, come Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, saranno introdotti in Xbox Game Pass a breve (e sarebbe anche ora!).