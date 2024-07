Call of duty o KFC? Ecco la nuova arma che trasforma i nemici in pollo fritto

Nel mondo dei videogiochi competitivi, Fortnite ha lasciato un'impronta indelebile, influenzando fortemente titoli come Call of Duty. Sebbene originariamente legato a un tono più simulativo-militare, Call of Duty ha, infatti, virato decisamente verso un insieme eclettico tra cultura pop e tematiche di guerra moderna. Ebbene, questo cambio di rotta è evidente con l'introduzione di una nuova arma nel gioco, che ha alimentato nuovamente il dibattito tra la comunità dei giocatori.

La controversa aggiunta, chiamata "Extra Crispy”, è stata rivelata da dataminers, che hanno scoperto un trailer in cui l'arma trasforma i nemici in... pollo fritto. L'account X @realityuk_ ha attirato per primo l'attenzione su questo bizzarro aggiornamento, suscitando immediatamente reazioni contrastanti. Questa peculiare arma è per ora un'esclusiva di Call of Duty Warzone Mobile e presenta un'animazione in cui il giocatore cuoce e consuma pollo fritto direttamente dall'arma.

Gli effetti speciali dell'arma, descritti nei tweet di Reality, illustrano un'animazione in cui ogni sparatoria trasforma gli avversari colpiti in pezzi di pollo fritto. Sebbene alcuni giocatori storici di Call of Duty abbiano espresso preoccupazioni, indicando un allontanamento troppo marcato dalle radici del gioco, altri ritengono che tali elementi rappresentino divertenti opzioni cosmetiche, soprattutto considerando la natura già spesso surrealista del gioco.

Nonostante le critiche, sembra che Activision intenda spingersi ancora oltre con i contenuti post-lancio, specialmente nel contesto delle microtransazioni che generano significativi introiti finanziari. Questi contenuti includono tutto, dalle collaborazioni con grandi nomi come Warhammer 40,000 e Gundam, fino a crossover anticipati con personaggi come Deadpool e Wolverine.

Con l'uscita di Black Ops 6 prevista per la fine dell'anno, si prevede un ritorno temporaneo a uno stile più realistico, almeno in fase di lancio. Questo perché i pacchetti estetici acquistati per i titoli precedenti, come Modern Warfare 2 e 3, non saranno trasferibili al nuovo capitolo. Questo rappresenta una sorta di "ripartenza" per gli elementi cosmetici del gioco, sebbene sia chiaro che la tendenza a introdurre elementi sempre più stravaganti rimarrà un pilastro della strategia commerciale di Activision.