Dragon Age Dread Wolf Rises annunciato ai The Game Awards 2018

Se ne parlava da tempo: si sapeva che un nuovo Dragon Age era nelle menti di BioWare, ma quando sarebbe stato il momento di ricevere un annuncio ufficiale? Secondi i più recenti rumor, la serata giusta era proprio questa e, infatti, così è stato.

BioWare, che porterà sugli scaffali fisici e digitali Anthem (22 febbraio 2019), ci presenta il nuovo capitolo della saga dell’era del drago. Dopo Dragon Age Origins, Dragon Age 2 e Dragon Age Inquisition, le nostre avventure ci porteranno in ciò che per ora è chiamato Dread Wolf Rises. Per ora non sappiamo se sia il vero e proprio nome del gioco, o solo una specie di frase promozionale. Certamente i fan capiranno a chi fa riferimento: anche la voce non mente.

Scopriamo subito cosa è stato possibile vedere durante la notte degli Oscar videoludici.

Cosa ne dite, l’attesa sarà sicuramente lunga ma abbiamo il presentimento che ne varrà la pena. Voi la pensate allo stesso modo?