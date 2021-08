Dragon Age in origine era sprovvisto di un elemento importante

Pensando alla saga di Dragon Age, quale potrebbe essere un elemento imprescindibile che definisce l’intera opera? Sicuramente la maggior parte delle risposte a questa domanda finisce per essere “i draghi“. Eppure, da quanto emerge in questi giorni, nei primi periodi dello sviluppo di Dragon Age Origins i draghi non esistevano, non erano nemmeno stati pensati per il videogioco!

Mentre il mondo aspetta il quarto capitolo della saga, BioWare, la casa di sviluppo che ha dato i natali a Dragon Age, in un’intervista recente con TheGamer ha riferito che i draghi non fossero un elemento presente nelle primissime versioni del primo capitolo della serie. Lo studio originariamente aveva concepito il gioco in sviluppo come un RPG fantasy in un mondo che aveva appena superato un’età di mostruosità giganti e magia estrema, dove i draghi erano estinti. È stato solo quando BioWare ha deciso il titolo, Dragon Age, che gli sviluppatori hanno iniziato a pensare di introdurre le bestie mitologiche nel gioco.

La cosa interessante è la modalità con cui si è arrivati a decidere che il gioco dovesse chiamarsi Dragon Age; così racconta la vicenda Ian Stubbington, environmental artist di BioWare: “All’inizio Dragon Age non aveva un nome. C’erano alcune idee, ma niente di concreto, così è stato deciso che uno dei programmatori avrebbe fatto un rapido generatore di nomi casuali. Ha messo insieme qualcosa e ha aggiunto un sacco di parole di fantasia a una lista. È stato avviato il codice e ha prodotto alcuni nomi, e quello che ha ottenuto il voto finale da parte del team dell’epoca fu ‘Dragon Age’. [Il Lead Writer] David Gaider allora ha risposto con qualcosa tipo ‘Mhh, meglio aggiungere qualche drago alla storia allora.’“

In altre parole, dopo aver scelto un nome casuale per il gioco, BioWare ha preso delle decisioni a cascata per rivedere la direzione artistica e tecnica del progetto ancora in sviluppo. Insomma, si parla pur sempre di inserire bestioni alati sputafuoco che non solo hanno influenzato la trama della saga, ma sono anche un bell’impiccio a livello tecnico da implementare. BioWare per esempio ha riferito che il villain principale di Origins doveva essere l’Arcidemone, una grande e bizzarra mostruosità che gli sviluppatori definiscono “un anime-villain che sembrava uscito da un Final Fantasy fatto da H.P. Lovecraft.“ Solo in seguito alla scelta del nome, il nemico è diventato un drago.