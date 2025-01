Dragon Age: The Veilguard ha deluso EA e venduto meno di quanto sperato

EA ha annunciato che Dragon Age: The Veilguard (acquistabile su Amazon) non ha soddisfatto le aspettative interne dell'azienda. Nel rapporto preliminare sugli utili del terzo trimestre dell'anno fiscale 2025, EA ha rivelato di essere stata costretta a ridurre le previsioni di entrate sia per il trimestre che per l'intero anno fiscale, dopo che il primo gioco di Dragon Age in 10 anni ha mancato ampiamente le aspettative.

La performance deludente di Dragon Age: The Veilguard, insieme a quella di EA Sports FC 25, ha costretto EA a rivedere al ribasso le previsioni finanziarie. L'azienda ha dichiarato: "Dragon Age ha coinvolto circa 1,5 milioni di giocatori durante il trimestre, quasi il 50% in meno rispetto alle aspettative dell'azienda". Di conseguenza, EA ha dovuto aggiustare le previsioni di net bookings per l'anno fiscale a 7-7,15 miliardi di dollari, rispetto ai 7,5-7,8 miliardi inizialmente previsti.

Andrew Wilson, CEO di EA, ha commentato in una dichiarazione: "Durante il terzo trimestre abbiamo continuato a offrire giochi ed esperienze di alta qualità in tutto il nostro portfolio; tuttavia, Dragon Age e EA SPORTS FC 25 hanno avuto performance inferiori alle nostre aspettative di net bookings". Nonostante ciò, Wilson ha espresso fiducia nella strategia a lungo termine dell'azienda, prevedendo un ritorno alla crescita nell'anno fiscale 2026.

Dragon Age: The Veilguard è stato rilasciato il 31 ottobre 2024, ricevendo recensioni generalmente positive dalla critica. Recentemente, la direttrice del gioco Corine Busche ha lasciato BioWare dopo 18 anni per una nuova opportunità professionale. EA presenterà i risultati finanziari completi il 4 febbraio alle 17:00 ET/14:00 PT.

Questa notizia potrebbe avere ripercussioni significative sul futuro della serie Dragon Age e sulle strategie di EA per i giochi di ruolo. Le performance deludenti di un titolo così atteso potrebbe portare a riconsiderazioni sulla direzione creativa e sugli investimenti futuri in franchise simili, come Mass Effect 5 (che sembra lontano anni luce)