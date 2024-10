Dragon Ball: Sparking! Zero, ecco la mod definitiva che introduce i brani originali dell'anime

Un modder ha creato una colonna sonora personalizzata per Dragon Ball: Sparking! Zero (acquistabile su Amazon), sostituendo le tracce originali del gioco con oltre 100 brani tratti dagli anime e dai film di Dragon Ball. La mod, realizzata da Ryderflo, è disponibile per la versione PC del gioco.

Questa modifica permette ai giocatori di immergersi ancora di più nell'atmosfera della serie, sostituendo praticamente tutta la tracklist originale con le musiche iconiche di Dragon Ball, dai menu fino alle battaglie. Sono inclusi brani da Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT, Super e persino la sigla d'apertura "Jaka Jaan" del recente Dragon Ball Daima.

La mod offre un'esperienza sonora più fedele all'opera originale di Akira Toriyama, andando oltre la selezione musicale già presente nel gioco base. Tuttavia, non include le tracce dei due DLC "Anime Music Pack" venduti separatamente da Bandai Namco, come la celebre sigla "Cha-La Head-Cha-La" di Dragon Ball Z.

Come installare la mod

Gli interessati possono scaricare la mod "Definitive Complete Japanese Anime Soundtrack Overhaul" per Dragon Ball: Sparking! Zero dal sito Nexus Mods. Sul portale sono disponibili anche le istruzioni dettagliate per una corretta installazione.

La mod sostituisce la colonna sonora con oltre 100 brani iconici della serie.

La mod è attualmente alla versione 0.6 e include una vasta selezione di brani suddivisi per serie:

Dragon Ball : comprende tracce come "Makafushigi Adventure" e "Dragon Ball Title Card"

: comprende tracce come "Makafushigi Adventure" e "Dragon Ball Title Card" Dragon Ball Z : offre brani come "Shi o Yobu Seru Gêmu" e diverse musiche dai film della serie

: offre brani come "Shi o Yobu Seru Gêmu" e diverse musiche dai film della serie Dragon Ball Super : include le versioni strumentali di "Chozetsu Dynamic!" e "Limit-Break x Survivor"

: include le versioni strumentali di "Chozetsu Dynamic!" e "Limit-Break x Survivor" Dragon Ball GT : presenta tracce come "Final Triumph" e "Victory Achieved Beyond All Hope"

: presenta tracce come "Final Triumph" e "Victory Achieved Beyond All Hope" Dragon Ball Kai: aggiunge brani come "Unmei" e "Kyô-Senshi, Saiya-Jin"

Inoltre, la mod include una selezione di canzoni interpretate da artisti come Hironobu Kageyama, FLOW e Takayoshi Tanimoto, oltre alla recente "Jaka Jaan" di Dragon Ball Daima.